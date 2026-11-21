Descubre la historia insólita de cómo un grupo de idealistas australianos fundó Nueva Australia en Paraguay para escapar de la crisis laboral y política de finales del siglo XIX.

Un grupo de idealistas australianos emprendió una travesía histórica hacia Paraguay hace más de 130 años, buscando construir una sociedad utópica lejos de las dificultades sociales de su patria. Esta iniciativa, liderada por Josef Lane, estableció colonias como Nueva Australia y Cosme, dejando un legado único en la historia migratoria de ambos países. La experiencia surgió de un profundo descontento con el sistema laboral vigente y la búsqueda de igualdad económica.

Crisis laboral y huelga en Australia

A finales del siglo diecinueve, Australia enfrentaba una severa crisis económica, política y social que afectaba profundamente a sus colonias británicas. Las condiciones incluían sequías en algunas regiones, inundaciones en otras y una tasa de desempleo alarmante que situaba al país al borde de la bancarrota. La respuesta gubernamental a las protestas de los trabajadores, sindicalistas y esquiladores fue violenta y repressiva, especialmente en Queensland.

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Uno de los protagonistas centrales de este movimiento fue Billy Wood, quien servía como secretario del sindicato de esquiladores de ovejas. Su abuelo participó activamente en las huelgas que demandaban mejores condiciones de vida y laborales. Este contexto de conflicto social impulsó la formación de un movimiento que evolucionó hacia ideales socialistas, buscando un refugio geográfico donde poder implementar sus visiones comunitarias sin la interferencia del estado.

El sueño de Josef Lane y la migración

Joséf Lane, figura clave en esta aventura, había vivido anteriormente en Canadá y Estados Unidos antes de radicarse en Australia. Allí fue testigo de la convulsión social y comprendió que no podía crear la sociedad comunitaria que anhelaba, libre de gobiernos y patrones opresivos. Sin embargo, logró captar y organizar las demandas de los trabajadores, movilizándolos hacia la búsqueda de una alternativa mejor fuera de las fronteras australianas.

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Los participantes decidieron alejarse sin considerar las barreras del idioma o la distancia, persiguiendo un sueño que Roy Boland, profesor de la Universidad de Sídney, describe como insólito en la historia migratoria de Australia. Fue la única vez que un proyecto tan coordinado llevó a un grupo numeroso de personas a emigrar intencionalmente hacia un territorio desconocido. Su determinación y coraje fueron admirables, aunque carecieron de información precisa sobre las condiciones que encontrarían.

Paraguay y la posguerra de la Triple Alianza

La elección de Paraguay como destino no fue casual, sino resultado de una coyuntura histórica profunda derivada de la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. Este conflicto, considerado el más sangriento en la historia de América Latina, devastó a la nación y causó la muerte de cerca de 280.000 personas, equivalente a más de la mitad de su población total. La mayoría de las víctimas fueron hombres, dejando un desequilibrio demográfico grave donde quedaban predominantemente personas de edad avanzada y niños.

El historiador paraguayo David Velázquez Seiferheld describe este período como una tragedia demográfica que generó un desbalance de sexos significativo. Ante esta realidad, el gobierno inició un proceso de apertura para atraer migración, específicamente de europeos y estadounidenses blancos. Una ley de 1881 invitó a extranjeros a formar colonias rurales, bajo la premisa errónea de que los trabajadores de raza blanca eran superiores a los campesinos mestizos nativos.

Legado familiar y conclusiones históricas

Entre los colonos se encontraban William Wood y su esposa Lillian, quienes viajaron con sus hijos Wallace, Kathleen, Norman, Rose y Alexander. Rodrigo Wood, descendiente directo de la familia, recuerda las historias orales transmitidas por sus padres y tíos durante los innumerables viajes realizados a las colonias en Nueva Australia y Cosme. Estas narrativas mantienen viva la memoria de una utopía que, aunque difícil de comprender para los contemporáneos, representó un intento audaz de redefinir la estructura social.

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La experiencia terminó siendo un caso curioso y único, como señala el profesor Roy Boland. Los colonos se embarcaron en el barco Royal Tar desde el puerto de Adelaida, iniciando una vida nueva en una tierra remota. A pesar de las dificultades y la falta de preparación para el entorno local, su historia perdura como un testimonio de la búsqueda humana de justicia y comunidad. Rodrigo Wood agradece a sus ancestros, Billy y Lili, por haber cumplido un sueño tan difícil de entender pero valiente en su ejecución.