La URJC planea solicitar 40 millones a la Comunidad de Madrid

La Universidad Rey Juan Carlos evalúa pedir un préstamo de 40 millones a la presidenta Ayuso para cubrir déficits por infrafinanciación histórica.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene previsto solicitar un préstamo de 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid para solventar su crisis de liquidez. El rector de la institución, Abraham Duarte, confirmó este martes que la universidad evalúa activamente esta medida para evitar el colapso financiero. Esta decisión sigue los pasos de la Universidad Complutense, que ya recibió un rescate similar de 34,5 millones de euros por una situación deficitaria.

Mecanismo de la ayuda financiera solicitada

La medida busca inyectar capital necesario para mantener la operatividad académica y administrativa del centro. Durante el Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes, el nuevo rector de la URJC, Abraham Duarte, declaró que valora formalmente la solicitud de este préstamo a la administración regional. Si el trámite se completa, la URJC se convertirá en la segunda institución educativa de la región en acceder a este tipo de fondos de emergencia.

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El objetivo central es subsanar los huecos presupuestarios que impiden al centro cubrir sus gastos básicos. La comunidad autónoma ha demostrado disposición a ayudar a los centros universitarios que atraviesan situaciones críticas, tal como ocurrió con la Complutense. Este mecanismo permite a las universidades continuar con sus servicios esenciales mientras se reestructuran sus finanzas a largo plazo.

Posturas de las autoridades y contexto político

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lidera el gobierno regional que está gestionando estas ayudas excepcionales. La administración pública reconoce que la infrafinanciación afecta directamente a la calidad de la enseñanza en los centros públicos. El consejo de gobierno ha validado internamente la estrategia para apoyar a la URJC, evitando así su quiebra técnica.

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Emilio Viciana, quien fuera consejero de Educación, admitió a finales de octubre de 2025 que la URJC presentaba un déficit estructural. El exconsejero señaló que la Universidad Rey Juan Carlos era el centro peor financiado de España en ese momento. La administración regional justificó la ayuda por la necesidad de situarse al lado de las instituciones académicas en dificultades graves.

La situación financiera de las universidades madrileñas se remonta a la crisis económica de 2008. Desde entonces, los centros públicos han sufrido una reducción constante en sus recursos. La Complutense recordó públicamente que la falta de inversión del gobierno autonómico ha creado un agujero económico difícil de cerrar con los recursos propios del sistema educativo.

Impacto real en estudiantes y profesores

Un tercio de los ingresos de la URJC proviene de las cuotas que paga el alumnado. Esta dependencia económica hace que cualquier reducción en la financiación pública comprometa la viabilidad del centro. La estructura de ingresos obliga a la universidad a equilibrar cuidadosamente su presupuesto ante la incertidumbre de las ayudas estatales.

El personal docente y administrativo está sumado a una huelga iniciada el 14 de octubre por falta de medios. Miles de trabajadores han participado en concentraciones para reclamar mejoras en las condiciones laborales y financieras. La protesta se mantiene activa mientras los sindicatos exigen soluciones definitivas a la infrafinanciación histórica.

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El consejo de gobierno aprobó recientemente la actualización de precios para las instalaciones deportivas. También se modificó el presupuesto del proyecto Erasmus para asegurar la movilidad estudiantil. Además, se aprobaron incentivos económicos para la docencia extraordinaria. Estos ajustes internos son insuficientes para cubrir el déficit general que la universidad necesita resolver con la ayuda de 40 millones de euros.