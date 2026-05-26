La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía registra el despacho de Zapatero y encuentra joyas y dinero escondidos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha registrado el despacho privado de José Luis Rodríguez Zapatero y ha encontrado varias carpetas con facturas y documentos relacionados con su actividad de consultoría. El entorno de Zapatero asegura que la caja fuerte procedía de la vivienda familiar y que las joyas son de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha registrado el despacho privado de José Luis Rodríguez Zapatero , donde se encontraron varias carpetas con facturas y documentos relacionados con su actividad de consultoría .

El entorno de Zapatero asegura que la caja fuerte procedía de la vivienda familiar y que las joyas son de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente, y "regalos de viajes". Sin embargo, si la familia Zapatero pensó que la oficina era un lugar más discreto que su casa para las joyas, se equivocó; el juez autorizó a la UDEF el registro del despacho.

Además, se han encontrado casi 300.000 euros en metálico escondidos en diferentes lugares de la casa de Julio Martínez, un amigo empresario que ha trabajado para varias empresas venezolanas y tiene un pasado como promotor inmobiliario. En la casa del presidente de Plus Ultra, se han encontrado casi 200.000 euros (casi la mitad, en dólares) en otra caja fuerte.

El origen de todo este caso es una investigación internacional contra una trama de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela que, entre otros, investiga si el antiguo dueño de Plus Ultra influyó en el rescate de la empresa. El expresidente Zapatero ha asegurado que sus actuaciones siempre han sido "perfectamente" legales y que no ha influido en el rescate de Plus Ultra ni ha trabajado para esa empresa. Afirmaciones tenemos esas, pero explicaciones tenemos pocas.

La investigación ha detectado cómo 71 millones de euros de subvenciones de la UE para sostener la agricultura y ganadería han terminado financiando el imperio agrícola, cada vez más grande, de la familia real de Emiratos Árabes Unidos. Un país que, por si hace falta aclararlo, no es europeo ni democrático. El ejército de EEUU ha anunciado esta madrugada que ha atacado varias zonas del sur de Irán, al tiempo que Trump dice que las conversaciones progresan.

No solo eso, Israel avanza en sus posiciones en Líbano. Además, se ha descubierto que Juan Carlos Aragón, uno de los autores más reconocidos de la historia del Carnaval de Cádiz, que murió en 2019, fue condenado en firme por violencia machista hace unos 15 años. La figura de Aragón se ha caído del pedestal y ahora se cuestiona su legado en la cultura gaditana





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