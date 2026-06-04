La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que Pedro Sánchez es el principal implicado en la trama de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Pedro Sánchez podría ser el principal implicado en la trama de Leire Díez, según el sumario del juez Santiago Pedraz. La UCO sostiene que Sánchez es la única persona con la autoridad para ordenar a Santos Cerdán dentro del partido, y el término 'one' sugiere a alguien en el nivel más alto de responsabilidad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Pedro Sánchez podría ser el principal implicado en la trama de Leire Díez , según el sumario del juez Santiago Pedraz.

La UCO sostiene que Sánchez es la única persona con la autoridad para ordenar a Santos Cerdán dentro del partido, y el término 'one' sugiere a alguien en el nivel más alto de responsabilidad. Leire Díez menciona a Sánchez reiteradamente, utilizando 'one' y 'S' para referirse a Cerdán. Las declaraciones de testigos y las conversaciones con otros implicados refuerzan esta hipótesis. La Audiencia Nacional investiga posibles pagos canalizados por el PSOE hacia Díez.

La UCO señala que la trama estaba dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para proteger los intereses del presidente. Leire Díez menciona a Sánchez en más de una ocasión a través de ese 'one'. Según la Audiencia Nacional, él habría canalizado pagos del PSOE que en realidad eran para ella. Las declaraciones de los testigos apuntan a lo mismo: Leire Díez les decía que el presidente lo sabía todo.

La directora de la Guardia Civil activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado una investigación interna para filtraciones. Sánchez calla tras el sumario de las cloacas y Ferraz pasa de la prudencia al ataque al tachar de 'farsantes, oportunistas y resentidos' a sus protagonistas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Sánchez Leire Díez Trama Guardia Civil Audiencia Nacional PSOE Santos Cerdán Filtraciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL MUNDO accede al sumario de la cloaca del PSOE: la UCO concluye que estaba 'dirigida' por Cerdán y Leire Díez para 'proteger los intereses del presidente del Gobierno'La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la cloaca del PSOE estaba 'dirigida' por el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán y...

Read more »

Rafael Yuste, exjefe de la UCO, revela presiones para limitar investigación sobre hermano del presidenteRafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que recibió presiones del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para limitar su implicación en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

Read more »

Mandos de Interior ordenaron al jefe de la UCO 'ponerse de perfil' en investigaciones como la del hermano de Pedro Sánchez y que en uno de sus informes 'no hubiera nada'El ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste Arenillas declaró a los investigadores del caso Cloacas que recibió la orden de 'ponerse de perfil' en...

Read more »

La Guardia Civil señala a Sánchez como el 'one' en la trama de manipulación judicialLa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que Pedro Sánchez era el único que podía dar órdenes a Ángel Cerdán, referido como 'one', en la supuesta trama para proteger intereses judiciales del PSOE. Según el atestado, Leire Díez menciona en múltiples mensajes al presidente como el jefe jerárquico que instruía las acciones, incluyendo la línea de fraude del IVA en hidrocarburos. La investigación apunta que Cerdán y Díez lideraban la operación bajo sus directrices.

Read more »