La Unión Europea mantiene el debate abierto sobre el acuerdo de asociación con Israel ante la falta de consenso

Kaja Kallas admite que no existe apoyo suficiente entre los Veintisiete para suspender el acuerdo con Israel, aunque el bloque explora alternativas como limitar el comercio con los asentamientos de Cisjordania.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas , ha reafirmado que el debate sobre la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel permanecerá abierto, a pesar de la notable falta de consenso entre los Estados miembros del bloque comunitario.

Durante una reciente sesión del Consejo de Ministros de Exteriores, Kallas subrayó que, al ser necesaria la unanimidad para una suspensión total del pacto, la iniciativa impulsada por España, Irlanda y Eslovenia no ha logrado obtener el respaldo político indispensable para prosperar. La diplomática estonia ha insistido en que las medidas que requieren mayorías cualificadas, tales como restricciones comerciales parciales, también se encuentran estancadas debido a que las posturas nacionales permanecen rígidas, sin visos de cambios inmediatos en el seno del Consejo. El panorama interno de la Unión Europea respecto a este conflicto se encuentra profundamente fragmentado. Mientras países como Bélgica abogan por una postura más contundente, incluyendo sanciones y una suspensión parcial de las concesiones comerciales, otras naciones como Alemania e Italia se oponen rotundamente a cualquier tipo de represalia económica contra Israel. Por otro lado, Francia y Suecia han decidido tomar una vía alternativa, centrando sus esfuerzos en proponer limitaciones específicas al comercio proveniente de los asentamientos israelíes situados en Cisjordania. Esta estrategia busca presionar de manera quirúrgica sin llegar a romper la relación estratégica que supone el acuerdo de asociación. La propia Kallas ha indicado que trasladará estas propuestas al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para evaluar su viabilidad legal y técnica, remarcando que cualquier avance concreto requiere forzosamente una propuesta formal por parte de la Comisión Europea. En respuesta a las críticas formuladas por el ministro español José Manuel Albares sobre la posible pérdida de credibilidad del bloque ante la inacción, Kaja Kallas ha defendido vigorosamente el papel de la Unión Europea en la escena internacional. La alta representante argumenta que el peso de la UE como socio fiable y creíble está, de hecho, incrementando, señalando como prueba el apoyo humanitario constante a la población palestina, el cual, a su juicio, supera significativamente al de otros actores internacionales que cuestionan la postura europea. Kallas ha llamado a la calma y al pragmatismo, instando a los Veintisiete a concentrarse en aquellas áreas de política exterior donde sí existe una unidad de criterio, en lugar de desgastarse en debates que, como la suspensión del acuerdo de asociación, podrían resultar ineficaces para frenar la expansión en Cisjordania o transformar la dinámica de seguridad en la región. En definitiva, la UE se enfrenta a un desafío diplomático complejo que pone a prueba su capacidad de cohesión en uno de los conflictos más sensibles de su agenda global





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