La Alianza por la Seguridad Climática es un acuerdo entre España y Portugal para coordinar la gestión de ríos, agua y territorios frente al cambio climático. La alianza busca reforzar la cooperación transfronteriza, mejorar los servicios públicos en la frontera y proteger a los pequeños municipios frente a los impactos del cambio climático. La Constelación Atlántica es una red de 16 satélites de observación de la Tierra pensada para mejorar la prevención de inundaciones, incendios y olas de calor, además de optimizar la gestión del territorio y los recursos naturales.

La Unión entre España y Portugal se fortalece con la creación de la Alianza por la Seguridad Climática. Este acuerdo, firmado en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, busca coordinar la gestión de ríos, agua y territorios frente al cambio climático.

Ambos países trabajarán juntos en la gestión sostenible de cuencas compartidas y la armonización de planes de sequía, especialmente en los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. La alianza también incluye el desarrollo de la Constelación Atlántica, una red de satélites para mejorar la prevención y gestión de riesgos climáticos. La nueva alianza convierte la frontera ibérica en un laboratorio para la cooperación climática. La colaboración es crucial ante fenómenos extremos como sequías, incendios, inundaciones y olas de calor.

Los dos países ya trabajan dentro del Convenio de Albufeira, que regula la protección y el aprovechamiento sostenible de las cuencas compartidas del Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. La última reunión técnica puso el foco en coordinar la planificación hidrológica y homogeneizar los indicadores y planes de sequía. La gestión sostenible de los recursos naturales es fundamental para enfrentar el cambio climático.

La alianza busca reforzar la cooperación transfronteriza, mejorar los servicios públicos en la frontera y proteger a los pequeños municipios frente a los impactos del cambio climático. La Constelación Atlántica es una red de 16 satélites de observación de la Tierra pensada para mejorar la prevención de inundaciones, incendios y olas de calor, además de optimizar la gestión del territorio y los recursos naturales. La vulnerabilidad rural es un tema importante en la declaración conjunta.

La cooperación entre España y Portugal es clave para enfrentar los desafíos del cambio climático. La alianza busca avanzar en la Constelación Atlántica y mejorar la prevención y gestión de riesgos climáticos. La cooperación transfronteriza es fundamental para proteger a los pequeños municipios y mejorar los servicios públicos en la frontera. La gestión sostenible de los recursos naturales es crucial para enfrentar el cambio climático.

La alianza busca reforzar la cooperación entre España y Portugal para enfrentar los desafíos del cambio climático. La Constelación Atlántica es una herramienta importante para mejorar la prevención y gestión de riesgos climáticos. La cooperación entre España y Portugal es clave para enfrentar el cambio climático y proteger a los pequeños municipios





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