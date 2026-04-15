La UE teme un apagón eléctrico orquestado por China y pide limitar la inversión en proyectos con participación china

La Comisión Europea expresa su preocupación por la capacidad de China para provocar cortes de suministro eléctrico en la UE y solicita restricciones financieras para proyectos energéticos con participación china, contrastando con la postura de España.

La Comisión Europea expresa gran preocupación ante la capacidad de China para desestabilizar el suministro eléctrico en la Unión Europea . Un informe interno, elaborado por técnicos de diversas direcciones generales, incluyendo las de Energía y Comercio, resalta de manera consistente este riesgo y solicita la restricción o eliminación de la financiación para proyectos de energía s renovables, como la eólica y la solar, que involucren a empresas o inversores chinos. El documento alerta sobre la capacidad de China para generar cortes de energía a nivel sistémico en la UE, utilizando como vía de ataque principal a los inversores involucrados en proyectos de energía limpia financiados por la Unión. Además, se destaca que China ha realizado investigaciones encaminadas a lograr este objetivo. La preocupación es palpable, evocando escenarios como el vivido por España el año anterior, pero esta vez con un origen y responsable definidos. El documento, al que ha tenido acceso el medio, ofrece directrices al Banco Europeo de Inversiones (BEI), liderado por Nadia Calviño, sobre los proyectos europeos a financiar, enfatizando la necesidad de proteger y armonizar la financiación de la UE con sus intereses de seguridad económica , mitigando los riesgos asociados a los inversores en proyectos de energía limpia financiados por la UE. Se mencionan informes recientes del INTCEN que advierten sobre los peligros para la seguridad económica , la ciberseguridad y la integridad física de las redes eléctricas, derivados de la participación de inversores chinos. El informe subraya que, aunque las medidas técnicas de ciberseguridad pueden mitigar los riesgos técnicos, no son suficientes para abordar los riesgos no técnicos. Asimismo, se señala la creciente dominación china en el sector energético, que genera una nueva dependencia crítica que, si no se aborda, podría ser utilizada en el futuro. Ante esta situación, el documento enfatiza que, a pesar del liderazgo chino en este tipo de inversiones, existe una importante capacidad de fabricación en Europa, Estados Unidos y Japón. Se afirma que hay alternativas viables dentro de la UE y entre otros proveedores considerados fiables, y la industria europea asegura que ya existe capacidad de suministro suficiente para todos los proyectos dentro de la UE. Si se evidencia una demanda clara, la industria puede incrementar la producción en un plazo de 6 a 12 meses para cubrir proyectos financiados con fondos de la UE, tanto dentro como fuera del territorio comunitario.

El informe presenta una postura que contrasta notablemente con la mantenida por España hacia China, postura que se refuerza con la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país asiático. Mientras que desde el Gobierno español se transmite la imagen de Xi Jinping y las empresas chinas como socios confiables, y se firman acuerdos y contratos durante las visitas del presidente a las empresas, los técnicos de la Comisión Europea defienden una perspectiva opuesta. Este contraste se extiende a otros miembros del Gobierno comunitario, quienes han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de establecer contratos con empresas como Huawei, con las que España mantiene una importante relación. El Ejecutivo comunitario busca excluir completamente a aquellas compañías que representen un riesgo significativo para la ciberseguridad común. En noviembre pasado, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, recordó que la Comisión ya determinó que Huawei y ZTE presentan riesgos sustancialmente mayores que otros proveedores de 5G y se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan a Huawei y ZTE como proveedores. Además, se señaló que el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei podría generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible, aumentando el riesgo de injerencia extranjera. A pesar de estas advertencias, el Gobierno español ha afirmado que la contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no representa ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, en Bruselas prevalece la convicción contraria.

Este enfrentamiento de posturas pone de manifiesto una divergencia en la evaluación de los riesgos asociados a la influencia china en el sector energético y tecnológico europeo. La Comisión Europea prioriza la seguridad y la independencia estratégica, mientras que el Gobierno español parece priorizar las relaciones económicas y políticas con China. Esta discrepancia revela la complejidad de las relaciones internacionales y la dificultad de equilibrar los intereses económicos con las preocupaciones de seguridad. La postura de la Comisión Europea sugiere una mayor cautela en la colaboración con China en sectores clave, especialmente aquellos que podrían ser susceptibles a la injerencia extranjera y la manipulación. La preocupación por la vulnerabilidad de las redes eléctricas y la ciberseguridad son elementos centrales en la evaluación de riesgos realizada por la Comisión, que busca proteger la infraestructura crítica de la UE y garantizar su soberanía tecnológica. La decisión de limitar o suspender la financiación de proyectos energéticos con participación china refleja una estrategia proactiva para mitigar los riesgos potenciales y asegurar la independencia energética de la Unión. La respuesta de España, por otro lado, evidencia una mayor apertura hacia la colaboración con China y una apuesta por mantener y fortalecer las relaciones bilaterales, priorizando los beneficios económicos y la estabilidad política. Esta divergencia de enfoques resalta la necesidad de un debate abierto y transparente sobre las implicaciones de la creciente influencia china en Europa y la importancia de establecer un marco regulatorio que proteja los intereses de seguridad y económicos de la Unión.





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