La UE se enfrenta a un desafío comercial con China

La Unión Europea se encuentra en una situación delicada con China, ya que la UE se ha ido mostrando cada vez más alarmada ante el dominio de China en la tecnología verde y su política comercial e industrial intervencionista.

La Unión Europea (UE) se encuentra en una situación delicada con China , ya que la UE se ha ido mostrando cada vez más alarmada ante el dominio de China en la tecnología verde y su política comercial e industrial intervencionista.

Sin embargo, la UE ha hecho poco para combatir esto. Alemania y España están preparadas para poner freno a lo que consideran unos guerreros comerciales exaltados de China, que podría dar cobertura legal a una amplia variedad de medidas de represalia. Los europeos deberían aprender de la experiencia de Donald Trump y abstenerse de acciones agresivas que puedan provocar una escalada.

Un simulacro del conflicto entre la UE y China advierte a Europa de no iniciar las hostilidades contra un oponente con una potencia de fuego superior





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