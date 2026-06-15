La UE propone medidas comerciales contra Israel por los asentamientos ilegales

La alta representante de la UE, Kaja Kallas, anunció una propuesta para restringir el comercio con los asentamientos israelíes, a petición de varios Estados miembros. La iniciativa incluye sanciones y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación. España ya aplica medidas unilaterales.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas , anunció este lunes que presentará una propuesta para adoptar medidas comerciales contra Israel , en respuesta a las continuas violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados.

Durante una reunión del Consejo de la Unión Europea, Kallas señaló que la iniciativa surge a petición de numerosos Estados miembros y estará acompañada de un paquete de propuestas complementarias. La medida busca restringir las ventajas derivadas del comercio con los asentamientos israelíes, considerados ilegales por la comunidad internacional. Kallas destacó la necesidad de actuar con firmeza y claridad, y adelantó que llevará el asunto al Colegio de Comisarios Europeos para su debate y eventual aprobación.

La propuesta incluye la posibilidad de suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que otorga preferencias arancelarias a los productos israelíes. Además, se evaluará la imposición de sanciones específicas contra los productos originarios de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Kallas subrayó que la Unión Europea no puede permanecer indiferente ante la expansión de los asentamientos, que socavan la solución de dos estados y la paz en Oriente Próximo.

La alta representante insistió en que la comunidad internacional debe aplicar sus propias normas y principios, y que la UE tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, respaldó la iniciativa y recordó que España ya aplica medidas unilaterales desde hace meses para evitar que los productos de los asentamientos ilegales ingresen en su mercado.

Albares indicó que su país no ha esperado a una decisión europea para poner en práctica estas restricciones, y que continuará trabajando para que la UE adopte una postura común y coherente. La propuesta de Kallas será discutida en las próximas semanas, en un contexto de creciente presión internacional para que Israel detenga la expansión de los asentamientos y respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La Unión Europea busca así reforzar su papel como actor clave en la defensa del derecho internacional y la protección de los derechos humanos en la región





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