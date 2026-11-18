Bruselas presenta un paquete de 45.000 millones de euros para 2027, garantizado con fondos propios y apoyado por activos rusos para fortalecer la defensa ucraniana.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta formal para desembolsar un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros dirigido a Ucrania. Este paquete financiero está diseñado específicamente para cubrir parte del déficit de financiación estimado del país en 70.000 millones de euros correspondiente al año 2027. La iniciativa busca asegurar la continuidad de la estabilidad económica y militar ucraniana en el medio plazo.

Financiación y estructura del nuevo préstamo

Esta nueva cifra se suma a un préstamo ya aprobado de 90.000 millones de euros para Kiev, destinado a este año y el próximo, cuyo dinero ya se encuentra en circulación. El Ejecutivo comunitario ha explicado que el paquete legislativo consta de un Instrumento de Apoyo Coordinado a Ucrania que proporciona este nuevo préstamo financiado mediante empréstitos en los mercados de capitales. Además, se propone modificar el marco financiero plurianual para que el presupuesto de la Unión Europea garantice esta nueva deuda.

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Rol de la Comisión y postura de Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionó ante la propuesta destacando el apoyo vital proporcionado durante la guerra. Ha afirmado que seguirán ayudando a proteger a la población ucraniana y sus infraestructuras de los ataques, manteniendo escuelas y hospitales operativos mientras Rusia bombardea ciudades. Von der Leyen recalcó que las necesidades para 2026 están cubiertas y que estos 45.000 millones adicionales cubrirán dos tercios de las necesidades para 2027, durante todo el tiempo que sea necesario para lograr una paz justa y duradera.

Desglose de asistencia militar y presupuestaria

El respaldo de 45.000 millones de euros adoptará la forma de un préstamo con recurso limitado, estructurado en dos componentes clave. Hasta 25.000 millones de euros estarán destinados a asistencia militar, mientras que otros 20.000 millones se marcaron como apoyo presupuestario general para la reducción de la deuda. La Comisión matiza que este apoyo ayudará a Ucrania a reforzar sus capacidades de defensa, mantener los servicios públicos esenciales y preservar su resiliencia económica, además de facilitar una integración más estrecha entre las industrias de defensa de Ucrania y Europa.

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Condiciones y garantías financieras

El apoyo presupuestario estará condicionado a que Ucrania lleve a cabo reformas, incluidas las relativas al Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción. El préstamo se financiará mediante empréstitos de la Unión en los mercados de capitales, garantizado por el margen de maniobra del presupuesto de la UE. Este margen garantiza los programas de asistencia financiera adoptados desde 2023 y ofrece un respaldo sólido y eficiente en términos de costos para el nuevo préstamo propuesto.

Integración de activos rusos y socios internacionales

La Unión Europea propone cubrir aproximadamente dos tercios de las necesidades urgentes de financiación de Ucrania, mientras que el apoyo continuo de socios internacionales será esencial para las necesidades restantes. Para facilitar contribuciones adicionales, se propone ampliar el uso de beneficios extraordinarios generados por activos rusos inmovilizados. Una modificación del Mecanismo de Cooperación para los Préstamos a Ucrania permitiría que estos ingresos contribuyeran al reembolso de nuevos préstamos, sin modificar el principio de que Ucrania solo estaría obligada a reembolsar el principal una vez que reciba reparaciones de Rusia.