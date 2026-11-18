La Comisión Europea busca 45.000 millones de euros mediante deuda conjunta para apoyar a Ucrania, encontrando resistencia de cuatro estados miembros en la próxima cumbre.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta financiera de 45.000 millones de euros destinada a cubrir dos tercios de las necesidades adicionales que Ucrania requiere hasta el año 2027. Esta iniciativa, liderada por la presidenta Ursula von der Leyen, se sustenta en la emisión de deuda conjunta para captar fondos en los mercados de capitales y asegurar la continuidad del apoyo europeo a Kiev.

Detalles financieros y estructura del préstamo

El plan establecido por Bruselas exige que los 27 estados miembros de la Unión Europea participen de manera unánime en este mecanismo de préstamo. La lógica detrás de esta cifra es que, mientras la totalidad del financiamiento necesario asciende a 70.000 millones de euros, Europa debe asumir la porción mayoritaria. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha aclarado que esta propuesta facilitará que socios internacionales como el Reino Unido, Canadá o Japón mantengan e intensifiquen su propio apoyo financiero.

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La distribución de los 45.000 millones se divide estratégicamente en dos áreas claras. Por un lado, 20.000 millones de euros se destinarán específicamente a garantizar que los servicios públicos esenciales continúen funcionando, permitiendo que escuelas y hospitales sigan operando. Por otro lado, los restantes 25.000 millones se enfocarán en fines militares, priorizando el reforzamiento de las defensas del país en conflicto.

Resistencia interna y posiciones de los estados miembros

A pesar del respaldo explícito de Alemania, la iniciativa enfrenta una oposición decidida por parte de cuatro países miembros que han manifestado su rechazo a asumir nuevas obligaciones financieras. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, acusó a Berlín de utilizar tácticas de presión que buscan obligar a los socios a alinearse con la visión de la Comisión, lo que ha elevado considerablemente la tensión en las negociaciones.

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Hungría y Bulgaria se suman a esta lista de resistencia, alegando que sus altos déficits públicos limitan severamente su margen presupuestario disponible. Aunque tres países lograron quedar exentos del esfuerzo financiero inicial, la Comisión Europea intenta convencer a los recalcitrantes ofreciendo la posibilidad de participar exclusivamente en el apartado civil de la propuesta, aunque esto no ha sido suficiente para allanar el camino hacia el consenso.

Impacto económico y costos de los intereses

El contexto macroeconómico actual añade complejidad a la implementación de esta deuda, ya que los inversores exigen intereses más altos debido a la incertidumbre geopolítica global y a la guerra en Irán, que ha encarecido significativamente la energía. Estos costos de interés serán cargados directamente a los estados miembros a través del presupuesto comunitario, sumándose a las obligaciones que la UE ya tiene por los préstamos contraídos anteriormente para los Fondos de Recuperación.

La teoría subyacente establece que Ucrania devolverá el dinero una vez finalice el conflicto, especialmente cuando Rusia asuma el coste de las reparaciones de guerra. Sin embargo, la evidencia sugiere que Moscú probablemente se negará a pagar, lo que implica que los gobiernos europeos deberán asumir indefinidamente el coste de unos intereses que continúan creciendo mientras el conflicto entra en su quinto año.

Expectativas para la cumbre extraordinaria de Bruselas

Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán la próxima semana en una cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar este tema crítico. La delegación europea estará representada por cinco países, incluyendo a Italia a través de su primera ministra Giorgia Meloni, quien mantiene buenas relaciones con la administración estadounidense. Esta reunión se perfila como un momento decisivo para definir si la propuesta de deuda conjunta logrará la aprobación necesaria o si el bloqueo político impedirá su ejecución.