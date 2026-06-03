La UE presenta un paquete de soberanía tecnológica para reducir dependencias en chips, IA y nube

La Comisión Europea ha lanzado el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas para fortalecer la capacidad del continente en semiconductores, inteligencia artificial, computación en la nube y código abierto, con el objetivo de reducir dependencias estructurales y garantizar la seguridad tecnológica.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas destinadas a reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, inteligencia artificial (IA), computación en la nube y código abierto .

Más que un plan de subvenciones, el objetivo principal es reducir las dependencias estructurales y garantizar que Europa pueda desarrollar, desplegar y asegurar las tecnologías de las que dependen los ciudadanos europeos. La soberanía tecnológica no solo es un asunto económico, sino también un problema de seguridad nacional.

Frente al fuerte empuje de las grandes corporaciones digitales de Estados Unidos y China, la Unión Europea pretende con esta iniciativa señalar los niveles de seguridad a los que no podrán acceder estas compañías. Según un alto funcionario de la Comisión, nadie encontrará ciudadanos estadounidenses en la administración pública europea, y por la misma razón, hay que evitar que se permita la incautación o el acceso a los datos de los europeos.

No puede ser que los sistemas en la nube utilizados en la Administración Pública puedan ser suministrados desde países donde exista la obligación de dar información que requieran sus gobiernos. Esta preocupación por la seguridad de los datos y la independencia tecnológica se ha intensificado tras eventos geopolíticos recientes, lo que ha motivado a Bruselas a actuar con determinación.

Además, la Comisión busca fomentar un ecosistema de innovación que permita a Europa competir en igualdad de condiciones con otras potencias tecnológicas, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos digitales de sus ciudadanos





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