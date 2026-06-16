La UE descarta regular la conservación de videojuegos online y apuesta por un código de conducta con la industria

La Comisión Europea rechaza imponer por ley que las editoras mantengan versiones jugables de todos sus títulos, como solicitaba una iniciativa con 1,2 millones de firmas. En su lugar, buscará un acuerdo voluntario para mejorar la transparencia en la retirada de juegos y reforzar los derechos de reembolso de los consumidores, amparándose en la protección de los derechos de autor.

La Comisión Europea ha decidido no regular por ley la obligación de que la industria de videojuegos mantenga versiones jugables de sus títulos en línea, descartando así la principal demanda de la iniciativa ciudadana 'Stop destruyendo videojuegos' que recogió más de 1,2 millones de firmas.

En su lugar, Bruselas promoverá un código de conducta voluntario con el sector y los consumidores para mejorar la transparencia en la retirada de juegos y funcionalidades. La decisión se basa en la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual, que otorgan a los titulares derechos exclusivos sobre sus creaciones.

No obstante, la UE recuerda que ya existe legislación que obliga a los proveedores a informar claramente sobre la posible suspensión de un juego y a garantizar reembolsos adecuados si se incumple lo pactado en el contrato. El comisario de Justicia, Michael McGrath, enfatizó que los consumidores deben ser tratados con justicia, incluso cuando una editora decide dejar de ofrecer un título.

La iniciativa ciudadana, impulsada por un grupo de juristas y jugadores, buscaba una normativa que evitara la 'destrucción' de obras digitales cuando los servidores se cierran, dejando inutilizables juegos comprados. Tras su debate en el Parlamento Europeo, donde obtuvo amplio apoyo, la Comisión ha descartado la vía legislativa, argumentando que los derechos de autor limitan su capacidad para imponer tal obligación.

Sin embargo, se trabajará en un código de conducta que establezca mejores prácticas en comunicación y reembolsos. Los promotores advierten que, si este camino no es efectivo, buscarán otras vías legales, como una propuesta legislativa directa en el Parlamento Europeo, donde creen que existe consenso para actuar. El caso refleja el conflicto entre la preservación digital y los derechos de propiedad intelectual en la era del software como servicio





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