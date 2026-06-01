La UE considera extender el sistema de comercio de derechos de emisión a los vuelos que salen del bloque

Las principales aerolíneas europeas se enfrentan a un coste adicional de al menos 1.500 millones de euros cada una si Bruselas extiende la fijación de precios del carbono a los vuelos que salen de la UE.

Las principales aerolíneas europeas se enfrentan a un coste adicional de al menos 1.500 millones de euros cada una si Bruselas extiende la fijación de precios del carbono a los vuelos que salen de la UE.

La UE está considerando extender su sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) para que abarque los vuelos que salen del bloque, en el marco de la revisión del sistema que sustenta el impulso de Europa para descarbonizar sus industrias. Según una información publicada por Transition Metrics, una consultora que asesora a inversores sobre la fijación de precios del carbono, las aerolíneas se enfrentan a diversos desafíos, como los altos precios del combustible para aviones, y podría avivar las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Las proyecciones de Transition Metrics muestran que afectaría principalmente a las aerolíneas de bandera Lufthansa, al grupo IAG (matriz de British Airways) y a Air France-KLM, con costes adicionales de 1.800 millones de euros, 1.700 millones de euros y 1.500 millones de euros respectivamente en 2027, lo que supondría un coste total de más de 2.000 millones de euros para cada aerolínea. Según las proyecciones, estos desembolsos ascenderían a aproximadamente el 44 por ciento de las ganancias de Lufthansa en 2025, el 23 por ciento para el Grupo IAG y el 30 por ciento para Air France-KLM.

Jan Ahrens, director general de Transition Metrics, estima que la cobertura total del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) añadiría cien euros a un billete de Frankfurt a Pekín si los costes del carbono se repercutieran a los pasajeros. La UE está considerando extender su sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) para que abarque los vuelos que salen del bloque, en el marco de la revisión del sistema que sustenta el impulso de Europa para descarbonizar sus industrias.

La Comisión está evaluando la eficacia del programa internacional para compensar las emisiones de carbono de los vuelos antes de decidir si amplía el alcance del sistema de comercio de derechos de emisión a los vuelos de salida. Un alto funcionario dijo que





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