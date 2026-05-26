La UE busca cerrar brechas de preparación ante la amenaza de ataques híbridos de Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha visitado Vilna, capital de Lituania, para condenar la estrategia de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas de la Unión Europea. La visita de Von der Leyen llega en un momento de fuerte presión de Rusia en la zona, después de que se hayan producido incidentes con drones ucranianos que han llegado a territorio europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha visitado Vilna, capital de Lituania, para condenar la estrategia de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas de la Unión Europea.

La visita de Von der Leyen llega en un momento de fuerte presión de Rusia en la zona, después de que se hayan producido incidentes con drones ucranianos que han llegado a territorio europeo. La presidenta de la Comisión Europea ha admitido que hay que cerrar las brechas de preparación de la defensa de la UE y ha propuesto la creación de un sistema de alerta más unificado y una mejor coordinación transfronteriza.

También ha recordado la colaboración de la industria armamentística de Ucrania en el diseño de tácticas defensivas de drones. El presidente de Lituania ha leído una declaración en la que ha señalado que los Estados bálticos no han permitido ni permitirán que su territorio o su espacio aéreo se utilicen para ataques contra otros países.

Sin embargo, el presidente lituano también ha insistido en que debemos hablar no solo de incidentes aislados, sino de una nueva realidad de seguridad en Europa: los cielos sobre los Estados bálticos no son suficientemente seguros en la actualidad





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