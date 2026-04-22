La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones a Rusia tras el levantamiento del veto húngaro

Después de intensas negociaciones y la garantía de la reparación del oleoducto Druzhba, Hungría levanta su veto, permitiendo a la Unión Europea aprobar un importante paquete de ayuda financiera para Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia.

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo crucial para el apoyo a Ucrania y la imposición de nuevas sanciones a Rusia , tras la retirada del veto impuesto por Hungría.

Esta decisión, largamente esperada y objeto de intensas negociaciones, desbloquea un paquete de ayuda financiera de 90.000 millones de euros destinado a sostener la economía ucraniana, gravemente afectada por la invasión rusa. Además, permite la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, diseñado para aumentar la presión económica sobre el Kremlin y limitar su capacidad para financiar la guerra.

El desbloqueo se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara la finalización de las reparaciones en el oleoducto Druzhba, vital para el suministro de petróleo a Hungría, que había sido dañado por un ataque ruso a finales de enero. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había vinculado la aprobación de la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia a la reparación de este oleoducto, argumentando la necesidad de garantizar el suministro energético de su país.

Esta postura generó tensiones significativas con sus socios europeos y con las instituciones comunitarias, que consideraban el bloqueo como injustificado y perjudicial para la unidad de la UE. Orbán, quien recientemente perdió las elecciones frente a Peter Magyar, había prometido a sus homólogos de la UE aprobar la ayuda a Ucrania a cambio de garantías de que Hungría no tendría que contribuir financieramente al paquete.

Sin embargo, en el contexto de una campaña electoral en la que la oposición a Ucrania fue un tema central, Orbán dio marcha atrás en su compromiso y exigió la reparación del oleoducto como condición para su aprobación. La situación se complicó aún más con el bloqueo similar impuesto por Eslovaquia al paquete de sanciones contra Rusia.

La aprobación final de la ayuda a Ucrania requirió una enmienda al Marco Financiero Plurianual de la UE, que permite a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados financieros para financiar el préstamo. Esta enmienda fue aprobada por los embajadores de los Veintisiete ante la UE, y se espera su confirmación formal por procedimiento escrito en las próximas horas.

Una vez completado este proceso, la Comisión Europea podrá proceder con el desembolso de los fondos a Ucrania, con el objetivo de que el primer pago se realice durante el segundo trimestre del año. El paquete de sanciones contra Rusia, por su parte, incluye medidas restrictivas adicionales en el sector energético, financiero y de transporte, así como disposiciones para evitar la elusión de las sanciones existentes.

La propuesta inicial de la Comisión Europea, presentada el 6 de febrero, contemplaba la prohibición total de los servicios marítimos a los petroleros rusos, la sanción a más empresas y bancos rusos, y la implementación de controles más estrictos sobre la exportación de productos sensibles a Rusia. La aprobación de estas sanciones, aunque retrasada, representa un paso importante en la respuesta de la UE a la agresión rusa contra Ucrania y en el esfuerzo por aislar económicamente al Kremlin.

La visita de los líderes de las instituciones de la UE a Kiev el 24 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión, subrayó el compromiso de la UE con el apoyo a Ucrania y la condena de la agresión rusa. El levantamiento del veto por parte de Hungría y Eslovaquia marca un punto de inflexión en la política de la UE hacia Ucrania y Rusia.

Si bien las negociaciones fueron difíciles y estuvieron marcadas por tensiones, el resultado final demuestra la capacidad de la UE para superar las divisiones internas y actuar de manera unida en defensa de sus valores y principios. La ayuda financiera a Ucrania es crucial para garantizar la estabilidad económica del país, permitir la reconstrucción de la infraestructura dañada por la guerra y apoyar a la población afectada por el conflicto.

Las sanciones contra Rusia, por su parte, buscan debilitar la capacidad del Kremlin para continuar la agresión y obligarlo a buscar una solución pacífica al conflicto. La aprobación de estas medidas también envía un mensaje claro a otros actores internacionales sobre la importancia de respetar el derecho internacional y la soberanía de los Estados.

El futuro de la relación entre la UE y Rusia dependerá en gran medida de la evolución de la situación en Ucrania y de la disposición del Kremlin a comprometerse con una solución diplomática. La UE continuará apoyando a Ucrania en su camino hacia la integración europea y trabajando para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. La resolución de este conflicto es fundamental para la paz y la prosperidad en Europa y en el mundo





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