La UE aprueba definitivamente la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia tras el levantamiento del veto húngaro

Los gobiernos de la Unión Europea han dado el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de que Hungría retirara su veto, vinculado a la reparación del oleoducto Druzhba.

La Unión Europea ha superado un importante obstáculo en su apoyo a Ucrania y en su respuesta a la agresión rusa. Tras meses de negociaciones y bloqueos, los gobiernos de los Veintisiete han dado luz verde definitiva a un paquete de ayuda financiera de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia .

Esta aprobación se produjo después de que Hungría, bajo la presidencia de Viktor Orbán, retirara su veto a ambas iniciativas, desbloqueando así un proceso que había estado estancado durante semanas. La decisión fue tomada por los embajadores de los estados miembros ante la UE y se espera su confirmación formal a través de un procedimiento escrito que concluirá el jueves.

El levantamiento del veto húngaro está directamente relacionado con la reparación del oleoducto Druzhba, una infraestructura crucial para el suministro de petróleo a Hungría, que sufrió daños a finales de enero como consecuencia de un ataque ruso. Orbán había vinculado la aprobación de la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia a la restauración de este oleoducto, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad energética de su país.

La situación se complicó aún más debido al contexto político interno en Hungría, donde Orbán enfrentaba elecciones y utilizaba la oposición a la ayuda a Ucrania como un argumento central de su campaña. A pesar de comprometerse en diciembre pasado a aprobar el paquete de ayuda a Ucrania a cambio de garantías de que Budapest no tendría que contribuir financieramente, Orbán dio marcha atrás en vísperas de los comicios, exigiendo la reparación del oleoducto como condición previa.

Esta maniobra generó tensiones con sus socios europeos y con las instituciones comunitarias, que consideraron la exigencia como una táctica dilatoria y poco constructiva. Afortunadamente, la reparación del tramo ucraniano del oleoducto Druzhba se completó, lo que permitió a Orbán justificar el levantamiento del veto. Aunque el nuevo primer ministro, Peter Magyar, había prometido levantar el veto tras su victoria electoral, la situación se resolvió antes de que asumiera el cargo.

La aprobación de la enmienda al Marco Financiero Plurianual es un paso fundamental para permitir a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados financieros y así financiar el préstamo a Ucrania. La Comisión ya había estado preparando el terreno para que el primer desembolso a Kiev pueda realizarse durante el segundo trimestre del año, lo que proporcionará un alivio financiero crucial al país en medio de la guerra.

Además del desbloqueo de la ayuda financiera, los embajadores europeos también aprobaron el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Este paquete, que había estado bloqueado por Hungría y Eslovaquia, tiene como objetivo aumentar la presión económica sobre Moscú por su invasión de Ucrania.

La propuesta inicial, presentada en febrero, incluía medidas más estrictas, como la prohibición total de servicios marítimos a petroleros rusos, sanciones adicionales a empresas del sector energético y a bancos rusos, y disposiciones para evitar la exportación de productos sensibles a Rusia. La Comisión Europea había propuesto estas sanciones con el objetivo de que estuvieran en vigor para el cuarto aniversario del inicio de la invasión, el 24 de febrero, fecha en la que los líderes de las instituciones europeas se desplazaron a Kiev para mostrar su solidaridad con Ucrania.

Sin embargo, el veto de Budapest y Bratislava impidió que se alcanzara un acuerdo a tiempo. La aprobación final del paquete de sanciones representa un mensaje claro de unidad y determinación por parte de la Unión Europea en su respuesta a la agresión rusa. Estas sanciones, junto con las ya existentes, buscan debilitar la capacidad de Rusia para financiar la guerra y obligarla a cambiar su rumbo.

La situación con Eslovaquia también se resolvió, permitiendo la aprobación unánime del paquete de sanciones. El proceso de aprobación de estas medidas ha sido complejo y ha puesto de manifiesto las divisiones internas dentro de la Unión Europea, pero finalmente se ha logrado un acuerdo que refuerza el compromiso de la UE con Ucrania y con la defensa del orden internacional.

La rapidez con la que se ha avanzado tras el levantamiento del veto húngaro demuestra la importancia que la Unión Europea otorga a la situación en Ucrania y su determinación para apoyar al país en su lucha por la libertad y la soberanía. El desbloqueo de la ayuda financiera y las sanciones a Rusia son un hito importante en la respuesta de la Unión Europea a la crisis en Ucrania.

Estos pasos demuestran el compromiso de la UE con la estabilidad y la seguridad en la región, así como su apoyo al pueblo ucraniano. La ayuda financiera proporcionará a Ucrania los recursos necesarios para mantener su economía a flote, reconstruir su infraestructura y seguir luchando por su independencia. Las sanciones a Rusia, por su parte, buscan aumentar el coste de la agresión para Moscú y obligarla a reconsiderar su política exterior.

La situación en Ucrania sigue siendo extremadamente delicada y la guerra continúa causando un sufrimiento inmenso. Sin embargo, la Unión Europea ha demostrado una vez más su capacidad para actuar con unidad y determinación frente a los desafíos. La aprobación de la ayuda financiera y las sanciones a Rusia son un mensaje claro de apoyo a Ucrania y de condena a la agresión rusa.

La Unión Europea seguirá trabajando en estrecha colaboración con sus aliados para encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El futuro de Ucrania y la seguridad de Europa dependen de la capacidad de la Unión Europea para mantener su unidad y su compromiso con los valores democráticos.

La resolución de esta situación, aunque compleja, subraya la importancia del diálogo y la negociación para superar las diferencias y alcanzar acuerdos que beneficien a todos. La Unión Europea ha demostrado que, a pesar de las dificultades, es capaz de actuar como un actor global responsable y comprometido con la paz y la seguridad internacionales





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