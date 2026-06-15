La UE aplaude el acuerdo entre EE.UU. e Irán y pide reabrir "sin restricciones" el estrecho de Ormuz

La Unión Europea celebra el pacto alcanzado por Washington y Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y llama a su aplicación inmediata. Altos funcionarios europeos, incluida Kaja Kallas y Ursula von der Leyen, subrayan que el acuerdo podría aliviar la crisis energética mundial y piden estabilidad regional. El secretario general de la ONU, António Guterres, también felicita a las partes. La UE anuncia su disposición a contribuir a una solución sostenible y a participar en futuras negociaciones para una paz duradera en Oriente Próximo.

La Unión Europea ha recibido con agrado el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán , instando a la reapertura "inmediata" y "sin restricciones" del Estrecho de Ormuz .

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha subrayado que una vez que el acuerdo entre en vigor, debería contribuir a aliviar la crisis energética mundial. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido en redes sociales la aplicación "rápida y plena" por parte de todas las partes, destacando la importancia de que el pacto permita restaurar la estabilidad regional y beneficiar a la economía global.

Ambas funcionarias han coincidido en señalar que la resolución de este punto crítico es esencial para la seguridad del suministro energético internacional. El acuerdo también ha sido welcomed por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien extendió sus "más cálidas felicitaciones" a EE. UU. e Irán por lograr un entendimiento que incluye la reapertura del estratégico paso marítimo y un marco para futuras negociaciones.

En un comunicado breve en la plataforma X, Guterres enfatizó la relevancia geopolítica del estrecho, por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció los esfuerzos de los mediadores y destacó que el diálogo y la negociación son los caminos para resolver asuntos pendientes y garantizar un alto el fuego genuino.

La UE, a través de su máxima responsable de Exteriores, Kaja Kallas, ha afirmado que la Unión está dispuesta a contribuir a una solución sostenible, en conformidad con el Derecho Internacional. El primer ministro portugués, António Costa, que preside el Consejo Europeo, añadió que la UE puede participar activamente en la siguiente fase y apoyar el desarrollo de una estrategia global para una paz duradera en todo Oriente Próximo.

Costa recalcó que es necesario diversificar las rutas de suministro energético y desarrollar corredores de exportación alternativos, ya que los puertos y vías marítimas se han convertido en armas en conflictos recientes. En este contexto, los ministros de Exteriores de la UE tienen previsto debatir este mismo lunes cómo la Unión puede implicarse de manera constructiva en la implementación y supervisión del acuerdo, particularmente en lo que respecta al desescalamiento militar y al levantamiento de sanciones vinculadas al programa nuclear y balístico de Irán.

La posición comunitaria deja claro que la normalización del flujo comercial a través de Ormuz no es solo un interés bilateral, sino un pilar para la estabilidad del sistema económico y energético internacional





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