La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reformar su régimen migratorio, permitiendo la deportación de migrantes en situación irregular a centros de retorno en países distintos a su origen, con aplicación inmediata y bajo condiciones estrictas que generan una profunda polémica.

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo histórico para reformar el régimen de asilo y migración , sellando un reglamento que agilizará las expulsiones de migrantes en situación irregular y permitirá la creación de centros de retorno en terceros países para facilitar las repatriaciones.

El texto, negociado durante años y acordado por los representantes de los Estados miembros en la última ronda de negociaciones, introduce la posibilidad de que los países de la UE puedan deportar a migrantes que no tienen derecho a permanecer en el territorio europeo hacia "centros de retorno" ubicados en naciones distintas a su país de origen. Una condición sine qua non para aplicar esta medida es que exista previamente un acuerdo bilateral con ese tercer país y se respete escrupulosamente el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de refugiados.

La normativa, que deberá superar aún la votación en el Parlamento Europeo y la aprobación final del Consejo de ministros del Interior, será de aplicación inmediata en todos los Estados miembros una vez entre en vigor, sin necesidad de transposición nacional. Según explicaron fuentes europeas involucradas en las negociaciones, el objetivo es reducir la presión sobre los sistemas de asilo nacionales y Accelerar la salida de quienes agotan todas las vías legales, al tiempo que se intenta evitarÁfrica, el objetivo es desincentivar las llegadas irregulares mediante la externalización de los procesos de retorno.

El viceministro de Migración de Chipre, que ostentaba la representación de la presidencia rotatoria del bloque, destacó que el reglamento se centra en "aquellos que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE". Sin embargo, la medida ha generado una profunda división entre los Estados miembros y una olas de críticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

España se erigió como la única voz discordante durante las negociaciones, oponiéndose frontalmente a la normativa desde los primeros debates. El gobierno español argumenta que la iniciativa no encaja en un enfoque europeo común, sino que representa un viraje clarísimo hacia políticas restrictivas inspiradas por la extrema derecha.

"Esta normativa debilita los derechos procesales de los migrantes, amplía de forma desproporcionada la duración máxima de las detenciones y permite que las autoridades puedan llevar a cabo redadas en domicilios particulares sin las garantías suficientes", denunció un portavoz del ejecutivo español. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional han calificado el acuerdo como "un sistema draconiano de detención y deportación" que normaliza prácticas vulneradoras.

En un comunicado conjunto, varias ONG lamentaron que en la última fase de negociaciones se hayan redoblado los elementos de "represión y castigo" en detrimento de las vías de protección. Entre las disposiciones más controvertidas figuran la posibilidad de privar de libertad a migrantes durante hasta 30 meses en centros de detención mientras se tramita su expulsión, y la autorización para proceder a la separación familiar como herramienta de disuasión.

Críticos señalan que el reglamento abre la puerta a enviar a personas a países que "ni siquiera conocen" y donde pueden carecer de redes de apoyo o seguridad jurídica elemental. La sociedad civil teme que los "centros de retorno" en terceros países, cuyo modelo operativo aún no está definido, se conviertan en instalaciones opacas con condiciones infrahumanas, similares a las que existen en algunos de los actuales acuerdos de externalización como los de Turquía o Libia.

El texto aprobado también incluye la retirada automática de prestaciones sociales básicas a los solicitantes de asilo que sean trasladados a estos centros, lo que supone un golpe directo a su dignidad y a los estándares mínimos de acogida. Aunque el principio de no devolución se mantiene formalmente, las ONG advierten que su aplicación quedará en manos de negociaciones bilaterales opacas entre la UE y países con historiales problemáticos en materia de derechos humanos. El camino legislativo no ha concluido.

El reglamento será ahora sometido a votación en el pleno del Parlamento Europeo, donde los grupos progresistas prometen una batalla dura para introducir enmiendas queblinden las garantías procesales. Posteriormente, deberá obtener la unanimidad o al menos una mayoría cualificada en el Consejo de ministros de Interior de la UE, un escenario que no está garantizado dado el voto en contra ya declarado de España y las reservas de otros países como Malta o Italia sobre ciertos aspectos.

Si finalmente se aprueba, la normativa marcará un antes y un después en el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, consolidando una política de mano dura que busca fundamentalmente disuadir la migración irregular a través de la externalización de los costes y responsabilidades. Para sus defensores, es un paso necesario para recuperar el control de las fronteras exteriores; para sus detractores, es una capitulación moral que sacrifica los valores fundacionales del proyecto europeo en el altar de la seguridad y la conveniencia política





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