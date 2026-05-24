La UDEF señala a Zapatero como líder de una red de tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra

Informes de la UDEF sitúan al expresidente español en la cúspide de una trama organizada para obtener ayudas públicas millonarias para la aerolínea Plus Ultra a través de una estructura de testaferros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, conocida comúnmente como UDEF , ha elaborado una serie de informes detallados en los que posiciona al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , en la cúspide de una red organizada de tráfico de influencias.

Esta trama habría tenido como objetivo principal intervenir en el proceso de rescate financiero de la compañía aérea Plus Ultra, el cual se materializó en marzo del año 2021 con una inyección de 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Según las investigaciones policiales, Zapatero habría ejercido un liderazgo no visible, operando desde las sombras para coordinar las gestiones necesarias que permitieran a la aerolínea acceder a estos fondos públicos.

Por primera vez en la historia reciente de España, un antiguo mandatario se encuentra imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, basándose la acusación en una sólida base de pruebas que incluyen conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados a directivos de la empresa y al entorno más íntimo del exmandatario. La operatividad de esta red se basaba en una estructura jerárquica donde diversas figuras clave actuaban como intermediarios para distanciar al líder de las acciones concretas y evitar que su nombre apareciera directamente en las transacciones.

Entre ellos destaca la figura de Julio Martínez Martínez, descrito en los informes como el lugarteniente y testaferro de Zapatero, a quien algunos de los implicados definieron explícitamente como el banco del jefe debido a que canalizaba los fondos a través de su propia empresa. Junto a él, una secretaria desempeñaba un papel fundamental en la ejecución de órdenes directas, coordinando los conceptos exactos que debían aparecer en las facturas sospechosas para justificar los movimientos económicos ante las autoridades.

Asimismo, Cristóbal Cano actuaba como gestor del entorno societario controlado por Martínez Martínez. La UDEF sostiene que Zapatero no solo daba las directrices generales, sino que realizaba un seguimiento minucioso de la actividad de Plus Ultra, interviniendo incluso en cuestiones de comunicación, como el malestar provocado por ciertas entrevistas periodísticas que afectaban la imagen de los implicados. Para conseguir las ayudas estatales, los directivos de Plus Ultra exploraron diversas vías políticas simultáneamente.

Una de ellas pasaba por el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ya ha sido señalado en otros procesos judiciales relacionados con la gestión de mascarillas. Sin embargo, la vía más efectiva resultó ser la conexión con Zapatero, aprovechando su perfil político y su relación con el gobierno de Venezuela, específicamente a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Los informes policiales sugieren que para los implicados el fin justificaba los medios en la búsqueda de estos fondos, estableciendo una red de favores que trascendía las fronteras españolas y buscaba abrir nuevas oportunidades de negocio en territorio venezolano. Esta intermediación no era gratuita, ya que se había previsto un sistema de contraprestaciones económicas que beneficiarían directamente al entorno del expresidente.

El mecanismo financiero para el cobro de estas influencias se organizó bajo el concepto de una boutique financiera, una estructura diseñada específicamente para canalizar cobros ilícitos. La UDEF afirma que el principal beneficiario de estas operaciones habría sido Zapatero, utilizando para ello la sociedad propiedad de sus dos hijas.

Para evitar la detección por parte de los reguladores, se plantearon esquemas de pago en el extranjero y se coordinaron reuniones en lugares discretos, como el restaurante Portonovo, con el fin de crear empresas pantalla que facilitaran la recepción del dinero. Las investigaciones detallan incluso pagos menores a terceras personas relacionadas con el entorno político, lo que refuerza la tesis de una red interconectada de favores y dinero.

En definitiva, la estructura se describe como una organización jerarquizada con un reparto de funciones preciso, donde cada miembro sabía exactamente qué papel desempeñar para asegurar que los fondos del rescate de Plus Ultra llegaran a los bolsillos de quienes habían facilitado el acceso a los fondos públicos





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