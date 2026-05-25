La UDEF destaca trabas en investigación sobre rescate de Plus Ultra

La Unidad de Delincución Económica y Fiscal (UDEF) encontró trabas en la investigación sobre el rescate público de Plus Ultra, la aerolínea estatal que recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. Los informes de los agentes de la UDEF detallan las dificultades que tuvieron al inicio de las pesquisas y ubican como líder del entramado a. Según las intervenciones policiales, el expresidente del Gobierno habría hecho uso de sus mecanismos para facilitar el acceso de Plus Ultra a estas ayudas públicas que se convocaron con motivo del coronavirus.

La UDEF destacó que los responsables de la empresa pública entregaron 'carpetas vacías' de los informes relativos al seguimiento del rescate anteriores a 2025 y otros archivos sin poder ser abiertos con el comienzo de la nueva investigación judicial en 2025, según los informes de la Policía Nacional a los que ha tenido La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los informes de los agentes de la UDEF ponen de manifiesto las trabas que tuvieron al inicio de estas pesquisas, que ahora ubican como líder del entramado a. Según las intervenciones policiales, el expresidente del Gobierno habría hecho uso de sus mecanismos para facilitar el acceso de Plus Ultra a estas ayudas públicas que se convocaron con motivo del coronavirus.

Estas dificultades se pusieron de relieve cuando el caso aún estaba siendo instruido en un juzgado de plaza de Castilla y iban encaminados a buscar información sobre cómo gestionó la SEPI el rescate. En uno de sus informes, a los que ha tenido acceso ABC, los agentes subrayan que tras analizar la documentación aportada por el ente público 'se constata que la misma está incompleta, si bien las carpetas coinciden con lo indicado en el documento guía' aportado por la SEPI, denominado 'Índice de archivos y documentos del expediente Plus Ultra'. y no tienen documentación (destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento)'.

'Otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los archivos relativos a la subsanación de errores). En relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y la compañía aérea Plus Ultra, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025.

Al no haber comunicaciones anteriores al comienzo de la investigación, la Policía asegura que 'no se aprecia en ellos información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública'. Todas estas dificultades y problemas se detallaron en un informe que se emitió el 3 de febrero de 2026. Esto provocó una nueva reiteración en el requerimiento de datos a la SEPI cuando el caso aún estaba en el juzgado número 15 de Madrid.

En ese momento se solicitó 'toda la información relacionada con la ayuda pública temporal - otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fasee, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) - a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros'. De la misma forma se reclamaron dos copias, 'todo ello motivado en los problemas técnicos que ya se habían indicado'.

El requerimiento se desarrolló el 11 de febrero de 2026 y fue respondido mediante la facilitación de dos copias del expediente de referencia. En su respuesta, la SEPI indicaba que la información aportada equivalía a la presentada originalmente, a la que únicamente se añadía, según indicaban: 'la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18/12/2025 a fecha actual'.

No obstante, los agentes alertaron en un nuevo informe que las respuesta de la SEPI diferían. A continuación, el 15 de abril de 2026, la Policía recibió el expediente de concesión de la ayuda pública a la aerolínea del ente público. El análisis tuvo como una de sus conclusiones que 'existieron documentos referenciados en el expediente que'. Entre ellos, había una carpeta con la documentación aportada por Plus Ultra a la consultora Deloitte para la elaboración de su informe legal.

Todo ello motivado en los problemas técnicos que ya se habían indicado. La Sepi aportó a la Policía datos de 2025 de Plus Ultra pero no de la fase clave cuando se estaba negociando el rescate público.

Con todos estos datos, la UDEF explica en uno de los informes elaborados sobre la presunta participación de Zapatero en la trama, que los únicos datos que han podido obtener son los 'correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios entre el Fasee y la compañía aérea Plus Ultra, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública'. Además, esta falta de datos levantó las sospechas de la Policía Nacional, que asegura que la documentación que falta existió en algún momento





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