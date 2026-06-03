La UCO vincula investigaciones internas a reuniones de su directora con Leire Díez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye las investigaciones internas por filtraciones a tres encuentros entre su directora y Leire Díez, mientras el PSOE defiende la legalidad de los contratos y acusa a individuos de usar el nombre del partido en beneficio propio.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha vinculado las investigaciones internas que se realizan dentro del cuerpo a tres reuniones que la directora de la UCO mantuvo con Leire Díez , una figura central en el caso que investiga el juez Santiago Pedraz desde diciembre.

Según fuentes cercanas al caso, estas citas habrían sido el detonante para que se iniciaran pesquisas sobre posibles filtraciones de información sensible. El juez Pedraz investiga en secreto una presunta trama que, supuestamente, habría sido financiada con fondos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para desacreditar investigaciones judiciales abiertas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como para proteger a miembros del partido.

Los socialistas han salido al paso de las informaciones, asegurando que los contratos con Leire Díez son 'formalmente legales' y que el partido actuó en cuanto tuvo conocimiento de los comportamientos descritos en el sumario. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, calificó la documentación conocida como 'una suma de comportamientos individuales intolerables' de personas que habrían utilizado el nombre del partido en beneficio propio.

En un comunicado, el PSOE subrayó que ya tomó medidas 'hace tiempo' contra varias de las personas mencionadas en las diligencias, reafirmando que el partido actúa y siempre lo ha hecho.

'No debe tenerse ninguna duda de la honorabilidad y transparencia del PSOE y de los valores que representan nuestras siglas', afirmaron, añadiendo que 'esa credibilidad es la que pretenden menoscabar esta trama'. El caso Leire, que ha trascendido a los medios en las últimas semanas, ha puesto en el punto de mira no solo a la directora de la UCO y a Leire Díez, sino también a la cúpula del PSOE, que se ha visto obligada a defenderse de las acusaciones.

Desde la formación aseguran que seguirán colaborando con la justicia 'como hemos venido haciendo hasta que se esclarezcan todos los detalles'. Además, han advertido que 'quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses', se enfrentará al partido. Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso, y se esperan nuevas revelaciones en las próximas semanas que podrían definir el futuro político de varios implicados





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UCO Leire Díez PSOE Investigaciones Filtraciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UCO señala a Santos Cerdán y Leire Díez en el caso LeireLa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha identificado a los protagonistas de la trama y sus objetivos en el caso Leire, señalando a Santos Cerdán y Leire Díez como los principales implicados.

Read more »

Trama de cloacas del PSOE: UCO investiga a Santos Cerdán y Leire DíezLa UCO de la Guardia Civil sugiere que se creó una trama para proteger intereses del Gobierno. En Ferraz y Moncloa prevalece la prudencia, sin declaraciones oficiales. Pedro Sánchez ha mantenido silencio. El PP acusa al PSOE de estar al tanto.

Read more »

La UCO investiga la relación entre una exmilitante del PSOE y la directora de la Guardia CivilUn informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge al menos tres reuniones entre la exmilitante socialista Leire Díez y la directora del instituto armado, Mercedes González. Según el documento, Díez habría intentado que González iniciara una investigación interna contra la propia UCO, sospechando que las filtraciones a la prensa provenían de esa unidad. El juez Santiago Pedraz investiga una supuesta trama, presuntamente financiada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el partido y el Gobierno, liderada por Santos Cerdán y coordinada por Díez. El Gobierno afirma estar tranquilo mientras el PP califica los hechos de 'vergonzantes'. La UCO halló indicios de que Díez podría haber hecho llegar información a González y que la directora activó el borrado automático de mensajes en su chat con Díez tras publicarse noticias sobre el caso. La ministra del Interior negó que la directora se hubiera reunido con Díez o personas investigadas.

Read more »

La UCO señala tres encuentros entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez como detonante de investigaciones por filtracionesLa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye la apertura de informaciones reservadas por filtraciones a la prensa a tres reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, investigada por supuestas maniobras contra la UCO. Aunque la Fiscalía no imputa a González, los agentes recogen indicios de que Díez buscaba una investigación interna contra la UCO valiéndose de la directora. Se detallan los encuentros, mensajes y declaraciones de testigos en el marco de la causa del juez Pedraz.

Read more »