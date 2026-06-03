La UCO vincula a Leire Díez con múltiples referencias al presidente Sánchez

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa revelan que Leire Díez mencionó al presidente del Gobierno en varias conversaciones con figuras clave, lo que ha llevado a algunas acusaciones a pedir su imputación.

En el marco de la investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción que habría operado en el entorno del Partido Socialista Obrero Español, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado múltiples referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en conversaciones mantenidas por la exmilitante socialista Leire Díez .

Según el sumario al que ha tenido acceso laSexta, la UCO deduce que la palabra S en los mensajes se refiere a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, mientras que one alude al propio Sánchez. En una de las comunicaciones analizadas, Díez habla con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, sobre el jefe del Ejecutivo.

Al preguntarle si se veía con Sánchez, Díez respondió de manera que los investigadores interpretan como una confirmación implícita de que mantenía contacto directo con él. Esta revelación ha generado un fuerte revuelo político, ya que apunta a una posible implicación del presidente en las actividades de la presunta trama. La investigación también señala que Díez mantuvo conversaciones con el letrado Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, en las que se mencionaba a Sánchez.

Según la Audiencia Nacional, Oliver habría canalizado pagos del PSOE que en realidad estaban destinados a Díez. Varios testigos han declarado que Díez les afirmaba que el presidente lo sabía todo. Uno de ellos, el empresario Joaquín Parra, imputado en otra causa, aseguró que le preguntó directamente a Díez y ella respondió que sí, que Sánchez estaba al tanto de sus acciones.

A pesar de que desde Moncloa insisten en que no existe ninguna comunicación directa entre Sánchez y Díez, y que todas las afirmaciones son meras suposiciones, la acumulación de indicios ha llevado a que algunas acusaciones, como la de Manos Limpias, soliciten la imputación del presidente del Gobierno. Esta petición implica que la causa debería ser trasladada al Tribunal Supremo, dado el aforamiento de Sánchez.

El problema para Moncloa no radica únicamente en las palabras de la exmilitante, sino en que esas palabras están respaldadas por hechos que demuestran que la trama conocida como las cloacas de Ferraz logró penetrar en instituciones clave como la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil. Según la UCO, la trama estaba dirigida por Santos Cerdán y la propia Leire Díez, con el objetivo de proteger los intereses del presidente.

Este entramado habría influido en decisiones de la Fiscalía y en operativos de la Guardia Civil, todo ello en beneficio de Sánchez. La investigación continúa avanzando y se espera que, al menos, el presidente tenga que declarar como testigo.

Sin embargo, la presión política aumenta, con sectores de la oposición pidiendo explicaciones y una posible dimisión. La trama, que ha salpicado a altos cargos del PSOE, sigue siendo objeto de escrutinio público y judicial, y su desarrollo podría tener consecuencias significativas para el futuro del Gobierno





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