La UCO vincula a Aldama con la trama de Koldo-Ábalos y la adjudicación de material sanitario en Baleares bajo la presidencia de Armengol

Un nuevo informe de la Guardia Civil revela cómo el empresario Víctor de Aldama habría utilizado su influencia a través de Koldo García y José Luis Ábalos para conseguir contratos de material sanitario en las Islas Baleares, entonces presididas por Francina Armengol. Se detallan contactos y comunicaciones que sugieren una activación administrativa acelerada para la contratación.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha desvelado en un informe reciente nueva información que apunta a la presunta influencia del empresario Víctor de Aldama en la adjudicación de contratos de material sanitario en las Islas Baleares. Según las investigaciones, Aldama habría utilizado su conexión con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos , a través de su asesor personal Koldo García , para facilitar estas operaciones. La trama, centrada en la intermediación de material sanitario durante la pandemia, parece haber tenido como objetivo principal la obtención de beneficios económicos ilícitos.

El informe de la UCO destaca un punto de inflexión crucial en la intervención de Armengol, entonces presidenta del Govern balear. El 25 de abril de 2020, se produjo el primer contacto entre Koldo García y Francina Armengol. Poco después de esta comunicación con la máxima autoridad de las Islas, Koldo García estableció un enlace directo con Manuel Palomino, quien ostentaba el cargo de director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares. A Palomino se le presentó una propuesta para adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio unitario de 2,50 euros, una oferta presuntamente proveniente de la trama investigada. Este contacto inicial parece haber sido el detonante para poner en marcha toda la estructura administrativa necesaria para formalizar la contratación.

Lo que resulta especialmente llamativo es la celeridad con la que se desarrollaron los acontecimientos: al día siguiente de la oferta, la propia Armengol consultó a Koldo García sobre la disponibilidad de mascarillas infantiles. La respuesta del asesor ministerial fue contundente: Te lo arreglo, demostrando una aparente capacidad para intermediar y resolver las necesidades de suministro de forma expedita. Esta dinámica, según la UCO, permitió activar la contratación de material sanitario con la participación de Víctor de Aldama sin la existencia previa de un contrato formalmente elaborado y firmado.

La intervención directa de quien ostentaba entonces la presidencia del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, es un elemento central en las conclusiones del informe. Como evidencia adicional, los mensajes intercambiados y aportados por la UCO ilustran la estrecha colaboración entre Armengol y Koldo García. En uno de estos intercambios, se evidencia que Armengol puso a Koldo en contacto con la consejera de Salud balear para discutir aspectos relacionados con el suministro. La respuesta de Koldo fue un mensaje de confirmación y compromiso: Vale cariño, te mantengo informada de todo, lo que subraya la confianza y la comunicación fluida entre ambos en el contexto de estas operaciones.

Las pesquisas continúan para determinar el alcance total de las presuntas irregularidades y la implicación de todos los actores involucrados en este caso que ha sacudido los cimientos de la gestión pública durante un periodo crítico de crisis sanitaria.





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