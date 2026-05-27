La UCO solicita expedientes de agentes que investigan al PSOE en el marco del caso Leire Díez

La Guardia Civil ha requerido documentación sobre agentes implicados en causas contra el PSOE, mientras el partido denuncia una campaña de linchamiento.

Agentes de la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil se han personado este miércoles en la dirección general del cuerpo, situada en Madrid, para recabar los expedientes de aquellos agentes que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ).

Esta actuación se enmarca en una pieza separada secreta del caso que investiga el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, sobre presuntas adjudicaciones irregulares relacionadas con Leire Díez y el expresidente de la SEPI. La UCO busca documentos que acrediten la labor de los agentes en causas contra el PSOE, en un contexto de creciente tensión política.

Por su parte, el PSOE ha reaccionado con un llamado a la calma y la colaboración, a la vez que denuncia una campaña de linchamiento por parte de la derecha. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha afirmado en una entrevista que el partido no tiene nada que ocultar y que toda la información requerida será entregada.

Sin embargo, ha criticado lo que considera un intento de la oposición de convertir cualquier indicio en un escándalo mayúsculo. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se celebra la sesión de control al Gobierno, aunque sin la presencia del presidente Pedro Sánchez, quien se encuentra de visita oficial en Roma. En paralelo, otras informaciones han salido a la luz.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido detener y juzgar a la mafia de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo a quienes los defienden. Asimismo, la Fiscalía de Madrid ha abierto expediente a dos fiscales mencionadas en conversaciones del caso Plus Ultra, después de que se conociera que un abogado sugirió contactar con la fiscal jefa para influir en la investigación.

La UDEF recogió en un atestado que el letrado Miguel Palomero propuso un plan similar al denominado Kitchen Gabinet. Estos hechos han incrementado la presión sobre el Ejecutivo, que insiste en su inocencia. La entrada de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz ha sido el punto culminante de la jornada. Aunque inicialmente se habló de un registro, fuentes próximas a la investigación aclararon que se trataba de una solicitud de documentación, no de un allanamiento.

Los agentes se personaron para requerir información vinculada a los expedientes de agentes que han trabajado en casos contra el PSOE, así como documentación relacionada con el exsecretario de Estado Gaspar Zarrías y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuyo domicilio también fue visitado por la UCO. La investigación sigue su curso, mientras las reacciones políticas no cesan. El caso Plus Ultra también ha generado controversia.

Las conversaciones entre el abogado Miguel Palomero y el exdirectivo Rodolfo Reyes revelan la intención de contactar a la jueza Esperanza Collazos y a la fiscal jefa Pilar Rodríguez, a quien el letrado calificó de amiga. Palomero instó a cortar el asunto y a realizar un Kitchen Gabinet, en alusión a la presunta trama parapolicial. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo contra las fiscales mencionadas, tras una denuncia de la asociación Iustitia Europa.

Estas revelaciones añaden más leña al fuego de un escenario político ya candente. Ante esta situación, el PSOE insiste en su colaboración con la justicia y rechaza cualquier acusación de corrupción. Mientras, la oposición pide explicaciones y el presidente Sánchez se mantiene al margen de la polémica durante su viaje oficial. La jornada ha estado marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas, con la UCO como protagonista involuntaria de un nuevo capítulo en la política española





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