La UCO señala tres encuentros entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez como detonante de investigaciones por filtraciones

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye la apertura de informaciones reservadas por filtraciones a la prensa a tres reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, investigada por supuestas maniobras contra la UCO. Aunque la Fiscalía no imputa a González, los agentes recogen indicios de que Díez buscaba una investigación interna contra la UCO valiéndose de la directora. Se detallan los encuentros, mensajes y declaraciones de testigos en el marco de la causa del juez Pedraz.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha atribuido las investigaciones internas por filtraciones a la prensa a tres encuentros entre la directora general del Cuerpo, Mercedes González , y Leire Díez , investigada por supuestas maniobras contra la propia UCO .

Según el atestado, los agentes infieren que esos contactos, junto con comunicaciones telefónicas, motivaron la apertura de tres informaciones reservadas para determinar el origen de filtraciones en medios, las cuales se cerraron sin abrir expedientes disciplinarios. La UCO sostiene que Díez, valiéndose presuntamente de González, pretendía iniciar una investigación interna contra la UCO.

Los hechos investigados incluyen la filtración de chats entre Ábalos y Pedro Sánchez, el correo electrónico de la mujer del presidente vinculado a la causa contra el hermano de Sánchez, y un artículo que llamaba al director adjunto operativo de la Guardia Civil "peón de Marlaska". Las informaciones reservadas incluyeron declaraciones a la cadena de mando de la UCO: teniente coronel Balas, Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Aunque ni la Fiscalía ni el juez atribuyen delito a González, la UCO destaca la relación previa entre ambas desde 2022, cuando González era delegada del Gobierno durante una huelga en Correos, empresa donde Díez dirigía Relaciones Institucionales. Se documentan encuentros los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y 2 de abril de 2025. Mensajes de Díez a terceros, como "No estuvo mal la reunión con la directora.

Voy a ver si sigo alimentando esa vía", son citados como indicios. Además, Díez se reunió dos veces con el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Aldama; Villalba dejó constancia de que Díez le dijo que González no sabía lo que ocurría en la Guardia Civil y que las filtraciones provenían de la UCO. La UCO concluye que Díez habría pretendido usar a la directora para una investigación contra su propia unidad





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