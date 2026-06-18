La UCO señala que la empresa del novio de Ayuso facturó a Quirón trabajos que no podía realizar

La Guardia Civil investiga a Alberto González Amador por presunta corrupción al comprar una empresa de estética sin medios para consultoría, facturando millones a Quirón.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha elaborado un informe dirigido al juez que investiga a Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

En el documento, la UCO señala que la empresa de González Amador, Masterman & Whitaker, habría facturado a Quirón Prevención trabajos de consultoría para los que carecía de los medios necesarios. La compañía, originalmente dedicada a tratamientos estéticos con el nombre de Círculo de Belleza, fue adquirida por González Amador a finales de 2020 a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, quien también está siendo investigado.

La operación de compra se realizó por casi medio millón de euros, aunque los investigadores consideran que el valor real de la empresa era muy inferior, y que el verdadero propósito de la transacción podría haber sido pagar una comisión encubierta al directivo sanitario. Quirón Prevención es una de las principales empresas del sector sanitario en Madrid, con una facturación anual superior a los mil millones de euros, lo que otorga una relevancia especial a las presuntas irregularidades detectadas.

Los informes de la Agencia Tributaria, citados por la UCO, concluyen que Masterman & Whitaker no disponía de los recursos humanos ni materiales para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón. En concreto, la empresa contaba únicamente con activos relacionados con la estética y la belleza, como aparatos de tratamientos faciales y corporales, completamente amortizados, y un ordenador portátil adquirido en 2009.

La UCO destaca que, antes de su venta, Círculo de Belleza apenas tenía actividad, pero tras ser adquirida por González Amador, su facturación aumentó de forma significativa. En 2021, la empresa emitió una factura a Quirón Prevención por importe de 396.057,20 euros (327.320 euros más IVA), cantidad que coincide prácticamente con el total de su cifra de negocio para ese ejercicio.

Durante tres años consecutivos, González Amador facturó a Quirón casi cuatro millones y medio de euros, aunque en 2024 la facturación se redujo a cero. Estos datos han llevado a la Agencia Tributaria a iniciar un procedimiento inspector sobre el IRPF de Fernando Camino en 2020, aunque posteriormente solicitó al juez la paralización del mismo al existir una investigación penal en curso.

En el marco de la investigación, la jueza Inmaculada Iglesias, que instruyó inicialmente la causa, citó a declarar en junio de 2025 a la esposa de Fernando Camino para esclarecer si la compra de Círculo de Belleza por parte de González Amador encubría un pago de medio millón de euros. La defensa de González Amador ha presentado un escrito ante el juzgado argumentando que los hechos denunciados por la Agencia Tributaria ya no son objeto de investigación penal al haber concluido la fase de instrucción, y que corresponde a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid continuar con el caso.

No obstante, el juez Antonio Viejo ha autorizado a la UCO a investigar hasta 19 cuentas bancarias de González Amador y su pareja, así como las vinculadas a sus sociedades, para determinar el flujo de dinero entre Masterman & Whitaker y Quirón Prevención. La UCO también ha analizado la documentación contable y fiscal de las empresas implicadas, encontrando indicios de simulación en los servicios facturados, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un caso de corrupción en los negocios y administración desleal





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