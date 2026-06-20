La UCO señala al presidente de Quirón Prevención en la investigación por la compra de una empresa sin valor por la pareja de Ayuso

Un informe de la Guardia Civil destaca la figura de Fernando Camino, directivo de Quirón, en la operación en la que González Amador pagó medio millón por una firma a nombre de su esposa, contradiciendo el código ético del grupo. Los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron tras su relación con la presidenta madrileña, y la compañía le habría dado una identidad falsa en su intranet.

Mientras el grupo insta a sus empleados y proveedores a evitar el más mínimo atisbo de corrupción , la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil destaca la figura del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino , en el marco de la investigación sobre la operación en la que Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , pagó medio millón de euros por una empresa sin valor a nombre de la esposa del directivo.

Esta situación arroja dudas sobre las relaciones comerciales entre González Amador, la farmacéutica Gloria Carrasco -esposa de Camino- y su marido, lo que contradice el estricto código ético del gigante de la sanidad privada. Dicho código, que comienza con la advertencia en inglés Your gut tells you something is wrong, rechaza explícitamente todas las formas de corrupción y establece que la selección de socios comerciales debe basarse en criterios éticos, económicos y cualitativos, excluyendo cualquier influencia corrupta.

El texto subraya que estas normas aplican a todos los profesionales del grupo, incluidos directivos, empleados, colaboradores y personal externo, como sería el caso de González Amador si se le considerara proveedor. Pese a ello, Quirón no ha respondido a la pregunta de si se abrirá una investigación interna para esclarecer los vínculos entre Camino y González Amador, un proveedor relevante del grupo.

Datos de la Agencia Tributaria (AEAT) revelan que los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por siete tras iniciar su relación con Ayuso, pasando de 275.274 euros en 2020 a cerca de 2 millones en 2022. Quirón es, con diferencia, el principal pagador de González Amador y también el mayor beneficiario de las políticas de privatización sanitaria impulsadas por el Gobierno de Ayuso, con una facturación anual cercana a los 1.000 millones de euros provenientes de fondos públicos.

A pesar de las previsiones de su código ético, Quirón habría facilitado a González Amador una identidad falsa en su intranet corporativa, presentándolo como director de proyectos con correo corporativo, aunque siempre se le ha considerado un proveedor externo. La UCO, en su informe, señala la recurrente presencia de Fernando Camino en la operación de compra de Círculo Belleza SL por 499.836 euros, una empresa sin activos ni facturación significativa, adquirida tras el supuesto pelotazo de González Amador al intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia a una empresa vinculada a Camino.

La Fiscalía investiga esta operación como posible soborno. La UCO constata que Círculo Belleza, luego renombrada como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL, carecía de capacidad real para prestar servicios de consultoría a Quirón.

Además, la Guardia Civil vincula la facturación de Maxwell Cremona, principal consultora de la pareja de Ayuso, con los pagos emitidos por Quirón Prevención, que ascendieron a 722.000 euros en 2021. La investigación refleja un entramado de relaciones comerciales que, bajo la apariencia de contratos legítimos, podrían encubrir flujos de dinero orientados a beneficiar a los implicados, en contraste con los principios que el propio grupo Quirón proclama en su código de conducta





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