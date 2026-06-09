La UCO se personó en el Ministerio de Justicia para investigar la concesión de nacionalidad a un exviceministro de Hugo Chávez

Agentes de la Unidad Central Operativa accedieron al ministerio que dirige Félix Bolaños para recabar documentación sobre los expedientes de Nervis Villalobos, tras autorización judicial. El Ministerio entregó tres expedientes: dos denegaciones por residencia y una concesión bajo la Ley de Memoria Democrática. La investigación judicial pretende esclarecer si los procedimientos se ajustaron a la legalidad.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Policía Nacional ha accedido al Ministerio de Justicia para recabar información concerniente a la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos , quien fue viceministro durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

La actuación se produce tras una autorización judicial emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha dictado un auto que incluye una serie de diligencias para avanzar en la investigación del caso. Los agentes se personaron en el departamento que dirige Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para obtener la documentación pertinente.

Según confirmaron fuentes del Ministerio, se hizo entrega del expediente principal, en el que se detalla que la solicitud presentada el 25 de abril de 2024 fue denegada el 10 de octubre de 2025. Adicionalmente, y de manera voluntaria, la Subdirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aportó otros dos expedientes sobre la misma persona que consideraron de interés para la instrucción.

El primero corresponde a una solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. El segundo, presentado al amparo de la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, fue concedido el 21 de abril de 2025 e inscrito el 23 de octubre del mismo año.

El Ministerio ha defendido que todos los procesos de solicitud de nacionalidad se tramitan exclusivamente en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,siguiendo estrictamente la ley y basándose únicamente en la comprobación de los requisitos legales, sin intervención de otras unidades. Respecto a las dos denegaciones, explicaron que no se cumplían los requisitos legales establecidos.

En cuanto a la concesión bajo la Ley de Memoria Democrática, indicaron que se resolvió tras un recurso interpuesto por el interesado, cuyo examen estuvo a cargo de cuatro funcionarios, incluyendo el dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general. Asimismo, señalaron que la estimación de este tipo de recursos es habitual, ya que en el año 2025 se tramitaron ante dicha Dirección General un total de 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, 3 archivados y en 2 se ordenó retrotaer las actuaciones.

Este episodio se enmarca en un contexto de escrutinio judicial sobre procedimientos administrativos relacionados con la nacionalidad, y coincide con otras instrucciones en curso que involucran a altos cargos del Ministerio de Justicia y a figuras del ámbito político y fiscal, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre en la Fiscalía General del Estado. La investigación busca esclarecer si los procedimientos se ajustaron a derecho o existieron irregularidades en la gestión de estos expedientes, especialmente considerando el perfil del beneficiario, vinculado al régimen chavista.

La actuación judicial refleja el interés por arrojar luz sobre un asunto que ha suscitado preguntas sobre la transparencia y los criterios aplicados en la concesión de la nacionalidad española, un tema recurrente en el debate público cuando se trata de ciudadanos con conexiones internacionales o con pasados políticos controvertidos. La defensa del Ministerio insiste en la legalidad y en la normalidad de los trámites, mientras que la investigación proseguirá para determinar si existieron influencias indebidas o faltas en la aplicación de la normativa.

El caso evidencia, además, la complejidad de los procedimientos de nacionalidad, con múltiples instancias y recursos, y la posibilidad de que decisiones administrativas sean revisadas por los jueces en virtud de la ley. La transparencia en estos procesos es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones encargadas de otorgar la nacionalidad, un derecho que tiene profundas implicaciones constitucionales y sociales.

Por ello, la atención mediática y política está puesta en el desarrollo de esta causa y en sus posibles ramificaciones





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