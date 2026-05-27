Registro de la UCO en la sede central del PSOE en el contexto de una investigación por una supuesta trama de financiación ilegal que ha llevado a la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en la sede del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) en Madrid, en el marco de una investigación en curso.

Este acción se produce en medio de una tensión política creciente y de numerosas informaciones que apuntan a la presunta implicación de altos cargos del partido en actividades ilícitas. Según fuentes cercanas al caso, los agentes buscaban documentación relacionada con expedientes disciplinarios a mandos de la Benemérita que estarían investigando al PSOE.

La operación ha sido ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que sigue la pista de una supuesta trama de financiación ilegal que habría operado dentro del partido. Este supuesto entramado, al que algunos medios han bautizado como un 'Gestapillo' interno, habría estado gestionado desde la gerencia del PSOE y habría manejado elevadas transacciones económicas, según apunta el director del diario 'El Mundo'.

La investigación se ha visto ensombrecida por la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha negado cualquier relación con el supuesto rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra, una de las piezas clave del caso. Su portavoz, Luis Arroyo, ha defendido su inocencia.

Sin embargo, el magistrado Gómez Bermúdez ha puesto en duda la decisión de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de no registrar el domicilio de Zapatero, cuestionando la relevancia de las joyas que éste posee. El magistrado Martín Pallín, por su parte, ha criticado duramente el sumario elaborado por el juez Calama, calificándolo de carecer de rigor periodístico de investigación.

Mientras, la UDEF ha hallado pruebas físicas en el domicilio de uno de los investigados, Julio Martínez, donde se encontraron fajos de billetes ocultos en lugares insólitos como bolsas de golf, radiadores o tazas de café, según reveló el experto en prevención de blanqueo Juan Carlos Galindo en el programa 'Espejo Público'. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha intentado marcar distancias afirmando que su lealtad es solo con su madre.

En el plano político, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha rechazado la posibilidad de convocar elecciones generales por intereses partidistas, pero la oposición insiste en que el Gobierno es inoperante y que la responsabilidad política es ineludible. El director de 'El Mundo', Joaquín Manso, ha denunciado una presunta persecución política contra los señalados por Sánchez.

La situación ha generado una profunda crisis institucional, con una mayoría política bloqueada y un ejecutivo que, según sus críticos, perjudica a los ciudadanos. Se desconoce el paradero del dinero negro investigado, pero los métodos de ocultación hallados sugieren una falta de sofisticación que contrasta con la magnitud de las cantidades presuntamente blanqueadas. La ciudadanía observa con expectación el desarrollo de uno de los mayores escándalos de corrupción que afectan a un partido en el gobierno en décadas





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