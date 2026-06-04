La UCO pide información financiera del PSOE en el marco del 'caso Leire' y otras cuatro noticias de hoy

Resumen de las noticias más destacadas de la jornada, incluyendo el pedido de información financiera del PSOE, el ataque con proyectiles de mortero en Líbano, el conflicto de los docentes catalanes con el Govern y el fallecimiento del dibujante iraní Marjane Satrapi

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclame información adicional tributaria y bancaria del PSOE y el PSC relativa a los años 2024 y 2025.

Además, la UCO ha solicitado esta información a varias empresas, incluyendo Zaño Sociedad, propiedad del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado 'caso Leire'. En otro tema, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha declarado como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

También se ha producido un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) cerca de la localidad libanesa de Marjayún, que ha provocado la muerte de un casco azul serbio y ha dejado a dos españoles heridos. Además, la FINUL ha abierto una investigación sobre el ataque.

En otro tema, el preacuerdo alcanzado entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya y los sindicatos mayoritarios del sector no ha resuelto el conflicto de los docentes catalanes con el Govern, ya que la consulta llevada a cabo por los sindicatos se ha cerrado con un rechazo claro al pacto. Por último, la familia del dibujante iraní Marjane Satrapi ha anunciado su fallecimiento a los 56 años de edad, poco más de un año después del fallecimiento de su esposo y el amor de su vida, Mattias Ripa.

El consumo también ha anunciado la regulación de bebidas energéticas para menores y ha lanzado a consulta pública el anteproyecto de ley





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