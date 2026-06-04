La UCO investiga una presunta trama de infiltración en la Guardia Civil liderada por 'la fontanera del PSOE' Leire Díez

Un informe de la UCO revela que Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, se reunió en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. El Gobierno reconoce dos encuentros personales, pero investigaciones apuntan a una relación de confianza y a intentos de influir en la cúpula de la Benemérita, con contactos que llegan a un general imputado en el caso Koldo.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha destapado una presunta trama de infiltración en el seno de la Benemérita que tendría como protagonista a Leire Díez , conocida popularmente como 'la fontanera del PSOE'.

Según un informe de la UCO filtrado a la prensa, Díez habría mantenido al menos tres encuentros con Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, una información que ha sido parcialmente confirmada por el Gobierno. El Ejecutivo ha reconocido dos reuniones, pero las ha calificado de "carácter personal" y ha subrayado que nunca tuvieron lugar en la sede oficial de la institución.

Sin embargo, los detalles que emergen de las investigaciones apuntan a una relación de cierta confianza entre ambas, que se habría iniciado muy pronto después de que González tomara posesión de su cargo en septiembre de 2024. De hecho, la primera cita habría ocurrido tan solo doce días después, concertada por Díez con cuatro días de antelación según su agenda telefónica.

La naturelza de estos encuentros ha suscitado enorme alarma, sobre todo después de que la propia González, según declaraciones de un general de la Guardia Civil recogidas por la UCO, se levantara de la mesa en uno de ellos al escuchar a Díez exponer sus teorías sobre una supuesta conspiración orquestada contra el Gobierno. Esto sugeriría que la 'fontanera' intentó, en al menos una ocasión, usar su acceso para alertar o, según la versión policial, para intentar influir en la cúpula de la Guardia Civil.

La investigación no se queda en los encuentros. Los agentes han logrado geolocalizar el teléfono móvil de Leire Díez en los alrededores de la sede central de la Guardia Civil en Madrid, un dato que refuerza la hipótesis de contacto estrecho.

Además, se ha identificado una red de relaciones más amplia. Díez, que según los investigadores sería la presunta líder de una trama dedicada a 'proteger' al PSOE interfiriendo en causas judiciales que pudieran perjudicar al partido, mantenía comunicación con otros guardias civiles. Uno de ellos es un capitán llamado Juan Sánchez Yepes, con el que presumió de la confianza que tenía con la directora.

Pero elnombre que más suena es el de un general, apodado Villalba, que estaba imputado en el caso Koldo. En una reunión documentada con fotos y anotaciones posteriores de Villalba, Díez le pidió información específica sobre miembros de la UCO, la unidad policial que precisamente la está investigando a ella. Un general arriving a que la UCO había advertido a la cúpula de que Díez "tenía control" sobre la directora.

Este escenario recuerda a la trama de la película 'La infiltrada', donde una persona logra colarse en las altas esferas de una organización. El Gobierno, por su parte, insiste en que las reuniones fueron estrictamente personales y niega cualquier tipo de injerencia o conspiración.

El ministro del Interior, en funciones, ha salido a desmentir que la directora de la Guardia Civil estuviera bajo el influjo de Díez, quien, según las averiguaciones, habría activado de forma súbita el borrado automático de mensajes en su chat con González, lo que dificulta reconstruir la conversación exacta y profundidad de la relación. Esto alimenta las sospechas sobre qué se ocultaba en esas comunicaciones. Hasta el momento, se desconoce si la supuesta infiltración había terminado o continuaba.

La oposición ya ha pedido explicaciones claras y ha acusado al Ejecutivo de pretender minimizar un asunto de "extrema gravedad" que, de confirmarse, supondría un intento de condicionar las pesquisas de un cuerpo policial clave en investigaciones de corrupción que afectan a miembros del partido gobernante. La cronología y los detalles aportados por la UCO pintan el cuadro de una operación de influencia sofisticada que buscó, al menos, acceder a información sensible y, presuntamente, desestabilizar procesos judiciales.

El foco ahora está en las declaraciones de Mercedes González y en la totalidad de los mensajes recuperados para conocer el alcance real de esta presunta trama y si existiórespuesta institucional alguna para protegerla





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