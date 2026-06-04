La UCO geolocalizó a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil en múltiples encuentros con Mercedes González

La Unidad Central Operativa (UCO) ha documentado mediante geolocalización que Leire Díez, asesora de Ferraz, acudió en varias ocasiones a la Dirección General de la Guardia Civil para reunirse con su directora, Mercedes González. Los investigadores señalan que Díez ofrecía protección a cambio de información sobre agentes de la UCO, y que González habría investigado a miembros del cuerpo por presiones políticas.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) ha utilizado técnicas de geolocalización para rastrear los movimientos de Leire Díez , asesora de la secretaría de organización del PSOE, logrando confirmar su presencia en la Dirección General de la Guardia Civil en varias ocasiones durante los meses de investigación.

Los registros del teléfono móvil de Díez indican que acudió al menos tres veces al edificio situado en la calle de Guzmán el Bueno de Madrid, donde se encuentra el despacho de la directora general, Mercedes González. Estas visitas coinciden temporalmente con las fechas en las que se produjeron reuniones de las que no consta acta oficial, lo que ha despertado las alarmas de los investigadores.

La UCO considera que estas citas forman parte de una estrategia para obtener información sensible sobre la Unidad Central Operativa y desacreditar a sus agentes, en el marco de una supuesta trama de corrupción política que busca infiltrarse en la Guardia Civil. El detonante de la investigación fue una conversación interceptada el 10 de diciembre, en la que Díez hace referencia a su relación de confianza con la directora general y anuncia que le trasladará las demandas del capitán Yepes, un agente imputado por revelación de secretos.

La UCO interpreta que Díez actuaba como intermediaria entre la cúpula política y ciertos miembros del instituto armado, facilitando información privilegiada a cambio de protección judicial. En septiembre, antes incluso de que la investigación se centrara en ella, Díez ya había dejado claro en mensajes de texto que no confiaba en el ministro Marlaska pero sí en Mercedes González, a quien consideraba una aliada.

Esta afinidad se fraguó durante la etapa de González como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez trabajaba en el Ayuntamiento de la capital. La UCO ha documentado que ambas mantenían una comunicación fluida a través de canales no oficiales, lo que ha sido calificado como una grave anomalía institucional. Mercedes González, que asumió el cargo de directora general de la Guardia Civil en noviembre de 2023, ha sido objeto de críticas por su perfil marcadamente político.

Compatibilizó su puesto con la Secretaría General del PSOE de Madrid durante cinco meses, algo inédito en la historia del cuerpo. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Pedraz, ha señalado que González podría haber actuado bajo la influencia de una organización delictiva cuyos miembros buscaban controlar la cúpula del instituto armado.

En su auto, el magistrado sostiene que la directora investigó a agentes de la UCO por encargo de la trama, con el objetivo de neutralizar las pesquisas que ya apuntaban a altos cargos socialistas. La UCO ha recabado pruebas de que la geolocalización de Díez en la Dirección General es solo la punta del iceberg, y que existen correos electrónicos y llamadas telefónicas que confirman una relación de colaboración estrecha.

El caso ha provocado una crisis política y ha reabierto el debate sobre la independencia de las fuerzas de seguridad. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSOE han negado cualquier irregularidad y han acusado a la UCO de estar manipulada por intereses de la derecha.

Sin embargo, la oposición ha exigido la comparecencia de Mercedes González en el Congreso y su cese inmediato. La directora general, por su parte, ha defendido su gestión y ha asegurado que siempre ha actuado con arreglo a la ley.

No obstante, las pruebas aportadas por la UCO, incluidas las geolocalizaciones y las transcripciones de conversaciones, han generado una profunda división en el seno de la Guardia Civil. Se espera que en los próximos días el juez Pedraz tome declaración a varios testigos y posibles imputados, entre ellos el capitán Yepes y la propia Leire Díez. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero las filtraciones apuntan a que la trama podría tener ramificaciones en otras instituciones del Estado





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