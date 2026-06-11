La UCO autoriza la investigación patrimonial de González Amador

La Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sido autorizada por el juez Antonio Viejo a investigar los movimientos y saldos bancarios de González Amador, en relación con la presunta mordida y la compra de una empresa de cosmética en León.

La UCO ya está autorizada para emprender la investigación sobre los movimientos y saldos bancarios de González Amador, que pueden aclarar desde los pagos de la hipoteca del ático de lujo que adquirió al destino final de la presunta mordida pagada al directivo del Grupo Quirón.

También podría reportar datos cruciales para la investigación de esta pieza separada, donde se dirime si la compra en diciembre de 2020 de una empresa de cosmética en León, por medio millón de euros, fue en realidad el pago encubierto de una comisión a este directivo de Quirón por los pingues beneficios (dos millones de euros) que había obtenido el novio de Ayuso por su intermediación en la venta de mascarillas. La Fiscalía considera que también pudo deberse en realidad a una 'compensación' por el incremento de la facturación recibida de González Amador, desde el año 2014





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Investigación Patrimonial Movimientos Y Saldos Bancarios Mordida Empresa De Cosmética En León Comisión Intermediación En La Venta De Mascarillas Incremento De La Facturación Recibida Relaciones Jurídicas Sostenidas En El Tiempo Mordida Encubierta Investigación De La UCO Rastreo De Cuentas Bancarias Comisión De Dos Millones De Euros Hipoteca Del Ático De Lujo Empresario Procesado Por Fraude Fiscal Investigación De La Fiscalía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Fiscalía contra la UCO: el juicio al hermano de Sánchez en cinco clavesEl juicio contra David Sánchez queda visto para sentencia. La postura del Ministerio Fiscal, que mantiene su petición de absolución de los encausados, contrasta con las penas solicitadas por las ac...

Read more »

El juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo QuirónAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su salida del Tribunal Supremo.

Read more »

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la UCO a pedir la información bancaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras personas en relación a varias sociedades vinculadas a ellos.

Read more »

Juez autoriza rastreo de cuentas de Alberto González Amador por presunta corrupciónLa UCO podrá acceder a los movimientos bancarios desde 2014 de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para investigar comisiones por mascarillas y vínculos con Quirón.

Read more »