La TunaRaceBalfegó 2026 prepara su 14ª edición con pruebas para todos los niveles en L'Ametlla de Mar

La 14ª edición de la TunaRaceBalfegó se celebrará el 12 y 13 de septiembre en L'Ametlla de Mar, ofreciendo desde travesías lúdicas hasta competencias de élite, con una clara apuesta por la iniciación infantil y la divulgación del medio marino.

La TunaRaceBalfegó 2026 volverá a ofrecer diferentes pruebas adaptadas a todos los niveles, desde formatos lúdicos hasta competitivos, así como una prueba infantil que consolida su apuesta por la iniciación a las aguas abiertas.

La travesía TunaRaceBalfegó celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre su 14ª edición. La localidad marinera de L'Ametlla de Mar se prepara para acoger este evento, que se ha consolidado como una de las citas deportivas de referencia del calendario deportivo catalán.

El evento, que reúne cada año a cientos de nadadores en un entorno privilegiado, mantiene su objetivo de combinar deporte, mar y divulgación del medio marino, con el atún rojo del Mediterráneo como símbolo de fuerza, resistencia y superación. La TunaRaceBalfegó 2026 incluirá una travesía no competitiva de 2.000 metros pensada para disfrutar del litoral de L'Ametlla de Mar en un ambiente relajado y participativo.

Los nadadores recorrerán un itinerario paralelo a la costa, desde Cala Forn hasta la playa de l'Alguer, en un trayecto que pone en valor el paisaje natural de la zona y la experiencia inmersiva en el mar. El domingo 13 de septiembre concentrará la principal jornada de competición.

A las 09:00 h se dará la salida a la TRB 5K, la prueba reina de la TunaRaceBalfegó, un recorrido de 5.000 metros único en el calendario, que comienza en las instalaciones de acuicultura situadas mar adentro, a cinco kilómetros de la costa, y finaliza en la playa de l'Alguer. Uno de los elementos más especiales de la prueba es el traslado previo de los participantes en el Tuna Tour, desde el puerto hasta las piscinas de acuicultura, donde pueden conocer de cerca el entorno del atún rojo.

También se disputará la TRB 2.5K, con 150 participantes, una prueba competitiva de media distancia que se desarrolla en un circuito de 2.500 metros con salida y llegada en la playa de l'Alguer. El recorrido, de trazado rectangular y paralelo a la costa, permite a los nadadores disfrutar de un entorno natural de gran belleza mientras afrontan un reto deportivo exigente pero accesible.

A las 13:10 h tendrá lugar la prueba infantil TRB Kids, una prueba de 800 metros dirigida a jóvenes nacidos entre 2012 y 2014, con la participación de 40 nadadores. Esta prueba tiene como objetivo fomentar la práctica de la natación en aguas abiertas entre los más jóvenes en un entorno seguro y adaptado, reforzando la dimensión formativa y de base del evento.

En conjunto, la TunaRaceBalfegó reafirma su posicionamiento como una experiencia deportiva y territorial única, que trasciende la competición para convertirse también en una herramienta de divulgación del mar y de promoción de los valores asociados a la sostenibilidad y el respeto por el medio marino. El evento forma parte de la Balfegó Experience, el conjunto de iniciativas con las que Balfegó acerca el conocimiento del Auténtico Atún Rojo a través de propuestas deportivas, educativas y turísticas vinculadas al territorio





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