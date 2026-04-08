La Tregua en Oriente Medio Alivia los Mercados, pero la Incertidumbre Persiste

El alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán genera alivio en los mercados financieros, aunque la cautela prevalece ante la incertidumbre sobre una resolución definitiva del conflicto. El impacto en los precios del petróleo, las Bolsas y las recomendaciones de inversión son claves.

Los inversores han recibido con alivio el alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque persiste una atmósfera de cautela expectante, a la espera de una solución definitiva al conflicto. La tregua, con una duración de dos semanas, no elimina la incertidumbre, pero al menos por ahora, atenúa los peores pronósticos de una crisis energética global, capaz de desencadenar la inflación, perturbar el suministro y provocar una caída en los activos financieros.

Chris Turner, director global de mercados y responsable regional para el Reino Unido y Europa Central y del Este (CEE) de ING, señala que los activos de riesgo están experimentando un repunte, a medida que los actores involucrados en Irán se alejan del borde del precipicio. En estos momentos, todas las miradas se centran en el flujo del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, tras el compromiso de Irán de permitir el paso de embarcaciones durante estas dos semanas. Sin embargo, se prevé que se necesiten semanas o incluso meses para recuperar la normalidad. Según el estratega de ING, un incremento significativo en el volumen del tráfico marítimo podría presionar aún más los precios del petróleo y revertir las tendencias de inversión estanflacionarias observadas en los mercados durante el último mes. Por tanto, entre los estrategas prevalece la prudencia y se insta a los inversores a ser cautelosos. Christian Gattiker, director de análisis en Julius Baer, detalla que el conflicto sigue una dinámica de reality show, caracterizada por rápidas escaladas, pausas tácticas y tensiones renovadas, un nuevo capítulo en el nuevo orden geopolítico que el presidente estadounidense Donald Trump está diseñando a través de las redes sociales y al cual los inversores están tratando de adaptarse. La tregua alcanzada entre Washington, Jerusalén y Teherán representa un respiro para el mercado, pero aún quedan numerosos asuntos pendientes de resolución, lo que mantiene las incertidumbres en un nivel elevado. Los analistas de Berenberg apuntan que el alto el fuego ofrece una ventana crucial de dos semanas para que los mercados evalúen la posibilidad de una solución definitiva. No obstante, ambas partes han proclamado la victoria y la afirmación de Irán de mantener las manos sobre el gatillo sugiere que la incertidumbre persiste. Este cese temporal de las hostilidades no erradica el riesgo de nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros, por lo que los expertos advierten que podría ser arriesgado anticiparse a los acontecimientos. La reacción inicial se ha traducido en una corrección a la baja del precio del barril de petróleo y un alza en las Bolsas y en el oro, aunque aún está por confirmar si se concretará el esperado rally de paz que algunos analistas habían pronosticado. El barril de Brent, referencia en Europa, se sitúa en torno a los 94 dólares, todavía por encima del rango entre 60 y 70 dólares previo al inicio de los enfrentamientos. El Ibex, por su parte, se encuentra un 2% por debajo de los niveles de cierre del pasado 27 de febrero. Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, enfatiza que los mercados estarán atentos a cualquier señal que indique un final duradero de los enfrentamientos militares o un retorno a la escalada del conflicto. Esta incertidumbre lleva a la gestora del banco suizo a recomendar a sus clientes reducir el riesgo en las carteras, mientras el precio del petróleo se mantenga elevado. La firma ha adoptado una postura más cautelosa con respecto a los mercados bursátiles que son altamente susceptibles a las interrupciones en el suministro energético, como Europa, la zona euro y la India. En vista de los riesgos y factores adversos, también se ha rebajado el objetivo para el S&P 500 a finales de año, de 7.700 a 7.500 puntos. La tregua brindará un alivio a las economías más dependientes del petróleo, el gas natural y sus derivados, producidos en los países del Golfo Pérsico, lo que ya había llevado a algunas economías a implementar medidas para reducir el consumo de combustibles, como el teletrabajo, la limitación del uso del aire acondicionado y restricciones en el repostaje en gasolineras. En los países emergentes del sudeste asiático, los problemas de abastecimiento ya habían encendido las alarmas, mientras que en Europa, algunos aeropuertos italianos y aerolíneas como Ryanair y Volotea habían advertido sobre problemas de suministro o la cancelación de rutas debido al aumento de los precios del combustible. Los estrategas de Berenberg indican que la reapertura del estrecho de Ormuz debería, por ahora, mitigar las graves disrupciones en el suministro que habían tensionado los mercados físicos de petróleo y amenazaban con provocar un shock inflacionario impulsado por las materias primas en la economía global. Christian Gattiker, de Julius Baer, coincide en que es probable que los mercados energéticos hayan superado el pico del impacto en el suministro, dado que los precios ya habían alcanzado niveles económicamente perjudiciales, lo que generalmente actúa como un catalizador para la desescalada





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