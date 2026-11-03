La trayectoria laboral previa de Gabriel Rufián en retail y recursos humanos

Gabriel Rufián detalla su historia profesional antes de entrar en política, revelando su paso por El Corte Inglés, H&M y una ETT durante una década hasta 2015.

El candidato de Esquerra, Gabriel Rufián, ha revelado los detalles de su carrera profesional previa a su entrada en la vida política. Rufián confesó que en su juventud fue "un mileurista precario, como la mayoría de jóvenes de mi generación", compartiendo sus experiencias laborales en el sector privado. Estas declaraciones buscan contextualizar su figura ante los tres millones de españoles que acudirán a las urnas en treinta días.

Trabajos iniciales en grandes superficies y comercio

Antes de obtener su acta de diputado, Rufián realizó diversos empleos en el comercio minorista. A los diecinueve años trabajó en El Corte Inglés y a los veintidós pasó al H&M, donde estuvo con gente de todo el mundo. También confesó que descargó camiones de feria en sus inicios profesionales. Estos empleos fueron parte de su formación temprana antes de especializarse.

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Rufián estudió el COU en un instituto de Badalona. Tras terminar su etapa educativa secundaria, eligió una carrera orientada a solucionar los problemas de los trabajadores. Se licenció en Relaciones Laborales y sacó un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Pompeu Fabra. Su meta era unir el mundo empresarial con el de los trabajadores.

Una década gestionando personal temporal en empresas

La primera incursión laboral de Gabriel Rufián en su sector fue en Organización Activa, una empresa de trabajo temporal. Trabajó diez años gestionando la contratación por temporadas o suplencias de cientos de personas a nivel nacional. Esta empresa entró en liquidación en el año 2014, marcando un cambio en su trayectoria profesional.

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Tras el cierre de la ETT, Rufián siguió trabajando en Maipú Works SL hasta junio de 2015. Maipú Works SL es una empresa española de recursos humanos y subcontratación. En esta etapa, realizó entrevistas de trabajo en el sector metalúrgico. Buscaba un camino que aunara el trabajo remunerado y la ayuda social en su día a día.

Transición a la política y reconocimiento parlamentario

En 2015, Rufián se asomó a la política como una forma de aportar un bien a la sociedad. No lo concibió como una profesión, sino como algo que había que hacer en ese momento. Había probado suerte en Junt pel Sí y finalmente se presentó a las Cortes en las listas de Esquerra. Durante sus primeros meses como político, estuvo cobrando el paro al dejar su trabajo anterior.

El 13 de enero de 2016, Gabriel Rufián recogió su acta de diputado por Barcelona en las Cortes Generales. Ha mantenido este puesto durante una década, en tres legislaturas consecutivas. Su trayectoria laboral previa en retail y recursos humanos sigue siendo parte fundamental de su biografía pública.