La transformación de los uniformes: Un reflejo de la imagen corporativa y el bienestar del empleado

La moda laboral se reinventa: cómo los uniformes empresariales se adaptan a la imagen de marca y al bienestar de los empleados, desde hoteles de lujo hasta el sector farmacéutico. Análisis de cómo la vestimenta corporativa evoluciona para mejorar la experiencia de los trabajadores y reforzar la identidad de la empresa.

Al adentrarse en el interior del edificio Metrópolis, en Madrid, actualmente un club privado, un hotel boutique y varios restaurantes, el visitante constata una transformación en el uniforme del personal, variable según el espacio en el que se encuentre. Cada uniforme ha sido concebido meticulosamente para el entorno específico donde el empleado desempeñará sus funciones.

Detrás de la confección de estas prendas se encuentra Jeffrey’s Apparel, una firma especializada en uniformes que surgió de la sastrería Old Jeffrey. Rocío Alonso, directora de operaciones de la firma, afirma que “hace años, los uniformes no eran prioritarios. Hoy en día, son fundamentales, con las empresas dedicando recursos significativos. Reflejan la imagen corporativa que comparten con sus clientes y deben estar en consonancia con el establecimiento y el servicio que ofrecen”. Alonso relata que Jeffrey’s Apparel nació hace aproximadamente cuatro años, al detectar una necesidad insatisfecha. Clientes de la sastrería, empresarios, comenzaron a solicitar prendas para uniformes, lo que llevó a la creación de una línea específica. Inició con negocios de restauración, como Zalacaín y Grupo Paraguas, propietario del Club Metrópolis. Posteriormente, se expandió a hoteles, como el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, y a otros sectores, incluyendo concesionarios de automóviles, como Mercedes-Benz, e incluso varios hospitales de la Comunidad de Madrid. En cuanto al impacto del uniforme en la plantilla, Alonso asegura que “cuando el trabajador se siente bien consigo mismo, esto influye positivamente en su desempeño”. “Las empresas nos lo agradecen mucho”, añade. El bienestar y la comodidad de los empleados impulsaron a la cadena Me by Meliá a renovar su indumentaria laboral. “Surgió la oportunidad de colaborar con Lacoste, cuyos valores y los nuestros están alineados. Buscábamos sinergia entre el bienestar del empleado y una marca afín”, explica Alicia Solá, responsable de marketing de Me by Meliá, la marca de lujo del gigante hotelero enfocada al lifestyle, lo que permitió dar “un toque más relajado a las prendas”. Los uniformes no son diseños exclusivos para cada hotel, sino una selección de prendas con varias opciones por departamento, permitiendo al empleado elegir según sus preferencias diarias. “Cada día nos despertamos con un ánimo diferente, y tener opciones de uniformidad ayuda a que puedan expresarse”, sostiene Solá, quien también asegura que los trabajadores están “muy contentos porque se les ha escuchado y permitido que hagan suya la ropa”. “Dado que esta uniformidad es para y por los empleados, queríamos que la campaña de comunicación y las fotografías de esta colaboración con Lacoste fueran protagonizadas por ellos. Recuerdan la experiencia con mucho cariño”. Así, durante un día del año pasado, Me Marbella se transformó en un set de producción audiovisual, donde los modelos eran parte del personal. Este establecimiento fue de los primeros, junto con los de Lisboa y Málaga, en implementar los nuevos uniformes. Gradualmente, y hasta el próximo año, se extenderán al resto de los 11 hoteles que actualmente tiene la cadena.\Otra producción audiovisual, en formato miniserie, documenta el proceso creativo detrás de los nuevos uniformes que lucen los médicos especialistas de producto del laboratorio Merz, una compañía farmacéutica alemana especializada en medicina estética. Estos profesionales, encargados de la formación de otros médicos, ahora visten una chaquetilla negra diseñada por Joan Camatxo, fundador de la firma Des Garçons de Café. Frida Muntión, gerente de marca corporativa y experiencia del cliente de la empresa, explica que buscaban “elevar un elemento cotidiano para el médico” y optimizar su experiencia. “No queríamos simplemente unas chaquetillas, sino que tuvieran sentido y lógica para nosotros. Por nuestras manos pasan aproximadamente 2.000 médicos anualmente, y queríamos transmitir los valores de la compañía a través de esa prenda. En medicina estética, la confianza se construye con cada detalle”, relata. Muntión sostiene que los uniformes representan “una nueva forma de identidad visual, similar a un logo”, y que con estas prendas se logra “mejorar el sentido de pertenencia” de profesionales que, en el caso de Merz, “colaboran puntualmente con la compañía” y luego operan sus propias consultas.\Precisamente el sentido de pertenencia es un factor destacado por Nagore Vitallé y Marta M. Soldevilla, fundadoras de Bastida for work, una marca de ropa laboral de alta gama. Afirman que cuando una empresa invierte en un uniforme de calidad, diseñado para mejorar el día a día de los empleados, estos “se sienten más valorados” y desarrollan el “orgullo” de pertenecer a esa comunidad





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