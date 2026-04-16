La Trama Koldo Buscó Expandirse a República Dominicana con la Presunta Influencia de Ábalos

Un informe de la UCO detalla los esfuerzos de la red liderada por Koldo García y Víctor De Aldama para establecer contratos en República Dominicana, supuestamente facilitados por gestiones del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arroja nueva luz sobre la presunta extensión del alcance de la trama vinculada al conocido como caso Koldo, revelando un supuesto intento de expandir sus operaciones comerciales hasta la República Dominicana . Según las pesquisas, esta ambición habría sido impulsada por el peso institucional y la posición del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos , quien habría servido como un posible puente para facilitar dichas gestiones.

La investigación apunta a que existieron conversaciones que sugerían una estrategia concreta: la de introducir empresas asociadas a la red en el mercado dominicano para que fueran contratadas por el gobierno de ese país en el contexto de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19. La Guardia Civil ha documentado comunicaciones que evidencian esta pretensión, planteando un escenario donde se buscaba capitalizar la urgencia y las necesidades surgidas a raíz de la pandemia.

Los detalles extraídos del informe son particularmente explícitos. Se ha podido constatar que en fecha 8 de julio de 2020, Víctor De Aldama, una figura central en la trama, remitió al asesor del ministro Ábalos un número de teléfono que, según sus propias palabras, correspondía a la línea personal de Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. La comunicación de Aldama al asesor era clara: 'Es el suyo directo, todo el mundo tiene el político y este es el personal'. El objetivo declarado detrás de esta acción era que José Luis Ábalos realizara una llamada oficial al mandatario dominicano.

A través de esta conexión de alto nivel, se pretendía ofrecer los servicios de las empresas vinculadas a la red en relación con la gestión y respuesta a la emergencia del coronavirus. La operativa estaba tan detallada que Aldama solicitó a Koldo García, figura clave en la organización y asesor del ministro, que le avisara con una hora de antelación antes de que el ministro procediera a marcar el número del presidente dominicano. La propuesta de Aldama a Koldo era concreta: 'Podemos hacer una llamada a 3 y yo le engancho al ministro', una idea que, según se desprende de las comunicaciones, fue bien recibida por Koldo, quien la calificó como una 'buena idea'.

La impaciencia de Aldama ante la demora en la ejecución de la llamada se hizo patente dos días después, cuando reiteró su urgencia con un mensaje contundente dirigido a Koldo: 'Llamar al puto presidente de RD que tenéis allí una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más'.

La persistencia en la gestión y la aparente intervención de Koldo García finalmente dieron sus frutos. El 14 de julio, tras un nuevo requerimiento por parte de Aldama, Koldo confirmó que la tan esperada llamada al presidente dominicano se había materializado la noche anterior. El informe de la UCO certifica que esta intermediación surtió efecto, declarando: 'Finalmente, sí se llegó a producir una relación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios'.

Para ilustrar la mecánica de esta presunta captación de negocio, el informe reproduce un mensaje enviado por un socio de Aldama, quien fue detenido en el momento en que estalló el caso Koldo. En el mensaje, dirigido al presidente dominicano, se presentaba como Nacho Díaz y explicaba que Koldo García le había facilitado el contacto. El remitente se disculpaba por molestar en su teléfono personal y exponía su propósito: 'Mi Presentación viene por poder ofrecer nuestros servicios contra el covid. Somos el laboratorio que está dando servicio tanto al ministerio como al gobierno de España y en los aeropuertos en la detección y análisis de laboratorio, pudiendo abastecer de reactivos y maquinaria en cualquier momento. No tendríamos ningún problema en desplazarnos y poder presentar nuestros servicios cuando usted considere. Reciba un cordial saludo'.

Este testimonio sugiere una estrategia elaborada para capitalizar la crisis sanitaria, utilizando conexiones de alto nivel para asegurar contratos gubernamentales en el extranjero, lo que amplía significativamente el alcance geográfico y la naturaleza de las actividades investigadas en el caso Koldo





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