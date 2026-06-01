Dos mujeres fallecen ahogadas en la presa de Baños de Cerrato mientras tratan de rescatar a su hijo de cinco años que había tenido dificultades para regresar a la orilla mientras jugaba en el agua con una tabla.

La tragedia en la presa de Baños de Cerrato: dos mujeres fallecen ahogadas mientras tratan de rescatar a su hijo de cinco años que había tenido dificultades para regresar a la orilla mientras jugaba en el agua con una tabla.

El agua formaba parte de muchos de los momentos de ocio de la familia, aunque no por razones estrictamente religiosas. El pastor de la iglesia evangélica donde asistían recuerda a las dos mujeres como personas discretas, trabajadoras y volcadas en ayudar a los demás. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a las fuertes corrientes existentes en la zona, que habrían separado a los tres y dificultado el rescate.

El menor logró sobrevivir gracias a la intervención de varios pescadores. La familia era conocida en la comunidad evangélica palentina desde hacía años y vivían en el barrio del Otero, donde hay mucha afición por el fútbol. El padre llegó incluso a jugar la Copa del Rey en la recordada eliminatoria que jugó el Villamuriel contra el Rayo Vallecano (0-5).

Según explica Paniagua, tanto Teófila como Brigitte llevaban entre diez y doce años integradas en la congregación, aunque residían en España desde mucho antes, ya que la madre llegó desde Perú en busca de una ilusión en forma de trabajo. Su presencia era constante en reuniones, actividades y celebraciones. La tragedia ha dejado a la comunidad en shock y recuerda a las dos mujeres cuya vida estuvo marcada por el cuidado de los demás.

El pastor explica que en este caso era verdad que eran excelentes personas. La presa de Baños de Cerrato (Palencia), lugar donde tuvo lugar la tragedia. Durante la pandemia de covid, el pastor pasó meses hospitalizado y su esposa permaneció sola en casa, enferma y sin posibilidad de desplazarse. Teófila fue una de las personas que acudieron a ayudarla.

La familia era conocida en la comunidad evangélica palentina desde hacía años y vivían en el barrio del Otero, donde hay mucha afición por el fútbol. El padre llegó incluso a jugar la Copa del Rey en la recordada eliminatoria que jugó el Villamuriel contra el Rayo Vallecano (0-5).

Según explica Paniagua, tanto Teófila como Brigitte llevaban entre diez y doce años integradas en la congregación, aunque residían en España desde mucho antes, ya que la madre llegó desde Perú en busca de una ilusión en forma de trabajo. Su presencia era constante en reuniones, actividades y celebraciones. La tragedia ha dejado a la comunidad en shock y recuerda a las dos mujeres cuya vida estuvo marcada por el cuidado de los demás.

El pastor explica que en este caso era verdad que eran excelentes personas. La presa de Baños de Cerrato (Palencia), lugar donde tuvo lugar la tragedia. Durante la pandemia de covid, el pastor pasó meses hospitalizado y su esposa permaneció sola en casa, enferma y sin posibilidad de desplazarse. Teófila fue una de las personas que acudieron a ayudarla.

La familia era conocida en la comunidad evangélica palentina desde hacía años y vivían en el barrio del Otero, donde hay mucha afición por el fútbol. El padre llegó incluso a jugar la Copa del Rey en la recordada eliminatoria que jugó el Villamuriel contra el Rayo Vallecano (0-5).

Según explica Paniagua, tanto Teófila como Brigitte llevaban entre diez y doce años integradas en la congregación, aunque residían en España desde mucho antes, ya que la madre llegó desde Perú en busca de una ilusión en forma de trabajo. Su presencia era constante en reuniones, actividades y celebraciones





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