La tortilla de patatas: de plato diario a lujo inflacionario

El coste de la tradicional tortilla de patatas en España se ha duplicado en los últimos siete años debido a la inflación, convirtiéndola en una receta menos accesible para los hogares.

La tortilla de patatas , ese pilar fundamental de la gastronomía española, se perfila peligrosamente como una receta reservada para ocasiones especiales. Lo que antaño era sinónimo de economía y presencia habitual en la mesa de cualquier hogar, hoy se ha convertido en un fiel reflejo de cómo la inflación ha elevado el coste de los productos más básicos de nuestra cesta de la compra.

Si en 2019 preparar una tortilla casera suponía un desembolso de 3,42 euros, en 2026 el precio medio ha escalado hasta los 6,72 euros, lo que representa un asombroso incremento cercano al 95% en un lapso de apenas siete años. En el caso de la variante con cebolla, el coste se dispara hasta los 7,52 euros, una subida nada despreciable para un plato que forma parte intrínseca de la dieta y que, en incontables hogares, se elabora con regularidad. Este encarecimiento no se atribuye a un único factor, sino a la subida paulatina de varios de sus ingredientes, consecuencia directa del considerable impacto de la inflación en los últimos años. Ingredientes tan cotidianos y esenciales como los huevos, el aceite de oliva o, de manera muy destacada, la cebolla, han experimentado un encarecimiento progresivo, haciendo que una receta tan accesible sea cada vez menos asequible para el bolsillo medio. A esta situación se suma el elevado coste energético, que en el contexto actual, se ha erigido como uno de los principales responsables del encarecimiento de cocinar en casa. ElInstituto Nacional de Estadística (INE) confirma la persistente presión inflacionaria sobre la cesta de la compra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en un 3,4% interanual en marzo, superando el 2,3% registrado en febrero. En el ámbito de la alimentación, los precios continúan su tendencia alcista, con un aumento del 1,53% en el último mes. Cabe destacar las notables subidas en frutas y verduras (+5,78%) y en productos de carnicería (+3,14%). El caso de la cebolla es particularmente representativo de este encarecimiento, con un aumento de precio que ronda el 10% solo en el último mes, situando el coste de una unidad en aproximadamente 0,80 céntimos. Marta Pinedo, directora de Raisin España, subraya la trascendencia de este fenómeno: 'Lo que ocurre con la tortilla de patata es solo un ejemplo muy concreto de algo mucho más amplio. La subida de precios no se percibe solo en grandes gastos, sino en hábitos cotidianos y en productos que forman parte del día a día'. Pinedo añade que 'que una receta tan sencilla y accesible haya duplicado prácticamente su coste refleja hasta qué punto la inflación está cambiando la forma en la que las personas consumen y organizan su presupuesto. Cada vez resulta más difícil mantener las mismas rutinas sin destinar más dinero a lo esencial'. Este incremento continuo del coste de vida está provocando que incluso decisiones tan rutinarias como cocinar en casa, dependan cada vez más de la comparación y revisión de precios en cada visita al supermercado





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