La Torre de Jesucristo: El hito final de la Sagrada Familia

La Torre de Jesucristo es el hito final de la Sagrada Familia, un templo de Gaudí que se encuentra a 150 metros de altura y que coronará la iglesia del mundo y el edificio más alto de Barcelona. Desde aquí, da vértigo mirar hacia arriba que hacia abajo, y al mismo tiempo, mirar la cruz es ver en directo que el, con la célebre cruz, redefiniendo para siempre el 'skyline' de la ciudad.

Con la culminación de la Torre de Jesucristo se inicia la etapa final de la construcción del templo de Gaudí , un hito que coincide con la celebración del centenario del fallecimiento de este arquitecto universal que trasciende tiempos y fronteras.

Estar a 150 metros de altura y ver cómo los técnicos y operarios trabajan en el brazo superior de una cruz que ha de coronar la iglesia del mundo y en el edificio más alto de Barcelona. En total, 172,5 metros de altura. Casi nada. Desde aquí, da más vértigo mirar hacia arriba que hacia abajo.

Al mismo tiempo, mirar la cruz es ver en directo que el, con la célebre cruz, redefiniendo para siempre el 'skyline' de la ciudad. Tanto es así, que la propia Junta Constructora del templo se vio obligada a cambiar su imagen corporativa para añadir la torre acabada.para conmemorar el trabajo de un hombre que empezó a levantar la primera torre sin grúas, piedra a piedra, pero que ahora se apoya en las últimas tecnologías y la simulación de estructuras para facilitar el proceso.

De los artesanos a los tecnólogos, ésta es la historia de la Sagrada Familia





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