La producción de la serie se llevó a cabo en el distrito de British Columbia, Canadá, y se esperaba que durara hasta finales de noviembre. La serie se grabó en marzo y se prevé que dure hasta finales de noviembre. La temporada 3 se centrará en el personaje de Abby y contará su historia. Abby dio muerte a Joel para vengarse por haber matado a su padre, Jerry. La relación entre Abby y su padre se explorará a través de flashbacks en los futuros episodios. El personaje de Manny será interpretado por Jorge Lendeborg Jr. en lugar de Danny Ramírez.

La temporada 3 de 'The Last of Us' se detuvo su rodaje en Canadá debido al Mundial 2026 . La pausa se atribuye a los preparativos locales para la Copa del Mundo de la FIFA.

La serie protagonizada por Kaytlin Dever y Bella Ramsey está prevista para estrenarse en HBO en 2027. La tercera temporada podría ser la final, ofreciendo una conclusión parecida a la del videojuego original. Se especula que el personaje de Abby será el centro de la historia en la nueva temporada. La relación entre Abby y su padre se explorará a través de flashbacks en los futuros episodios.

El personaje de Manny será interpretado por Jorge Lendeborg Jr. en lugar de Danny Ramírez. La temporada 2 de la serie se centró en el personaje de Joel, quien murió al inicio de la temporada. La actriz Catherine O'Hara falleció en enero pasado y su personaje, la psiquiatra Gail, será eliminado de la serie. La producción de la serie se llevó a cabo en el distrito de British Columbia, Canadá, y se esperaba que durara hasta finales de noviembre.

La serie se grabó en marzo y se prevé que dure hasta finales de noviembre. La temporada 3 se centrará en el personaje de Abby y contará su historia. Abby dio muerte a Joel para vengarse por haber matado a su padre, Jerry. La relación entre Abby y su padre se explorará a través de flashbacks en los futuros episodios.

El personaje de Manny será interpretado por Jorge Lendeborg Jr. en lugar de Danny Ramírez. La temporada 2 de la serie se centró en el personaje de Joel, quien murió al inicio de la temporada. La actriz Catherine O'Hara falleció en enero pasado y su personaje, la psiquiatra Gail, será eliminado de la serie. La producción de la serie se llevó a cabo en el distrito de British Columbia, Canadá, y se esperaba que durara hasta finales de noviembre.

La serie se grabó en marzo y se prevé que dure hasta finales de noviembre. La temporada 3 se centrará en el personaje de Abby y contará su historia. Abby dio muerte a Joel para vengarse por haber matado a su padre, Jerry. La relación entre Abby y su padre se explorará a través de flashbacks en los futuros episodios.

El personaje de Manny será interpretado por Jorge Lendeborg Jr. en lugar de Danny Ramírez. La temporada 2 de la serie se centró en el personaje de Joel, quien murió al inicio de la temporada. La actriz Catherine O'Hara falleció en enero pasado y su personaje, la psiquiatra Gail, será eliminado de la serie





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