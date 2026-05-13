Análisis de cómo la tauromaquia refuerza concepciones violentas en la sociedad, especialmente en los menores, y su contradicción con los valores modernos de sensibilidad y empatía.

La violencia no solo se normaliza, sino que se institucionaliza como un hábito deseable, especialmente en manifestaciones culturalmente arraigadas como la tauromaquia. Esta práctica, lejos de ser un simple espectáculo, se ha convertido en un fenómeno económico y simbólico que refuerza estereotipos de virilidad y poder, a la vez que desensibiliza a las generaciones más jóvenes.

Las cifras son elocuentes: quinientos millones de euros anuales, provenientes de fondos públicos y europeos, se destinan a mantener una tradición que muchos consideran retrograda. Este dinero financia desde la cría de toros hasta escuelas taurinas vacías, perpetuando un espectáculo que, lejos de ser arte, es una exhibición de crueldad. Los defensores de la tauromaquia, luminalmente nerviosos ante las críticas, argumentan que prohibir la asistencia de menores a las corridas limita su libertad cultural.

Sin embargo, expertos como Vítor José F. Rodrigues, doctor en psicología, advierten que exponer a los niños a este tipo de violencia tiene consecuencias dramáticas en su desarrollo cognitivo y emocional. Según su análisis, los menores absorben una visión distorsionada de la realidad, donde la violencia es recompensa y el respeto por la vida animal es una debilidad.

Esto genera lo que Rodrigues define como una 'atrofia moral', en la cual los niños internalizan que el sufrimiento ajedøre es admiso y hasta admirable. La tauromaquia no es un caso aislado; refleja un problema más amplio en la sociedad, donde la violencia se normaliza en múltiples aspectos. Marvin Wolfgang, sociólogo y teórico de las subculturas, señala que estas manifestaciones violentas son favorables a la perpetuación de conductas agresivas, especialmente entre los jóvenes.

Estudios como los de Donald Kirkpatrick mendian que la exposición a la violencia durante la infancia aumenta en un 74% la probabilidad de cometer crímenes violentos en la adolescencia. La tauromaquia, por tanto, no es solo un espectáculo, sino un vehículo de transmisión de valores que deshumanizan y perpetúan ciclos de agresión. La Iglesia, tradicional aliada de estas prácticas, bendice los festejos taurinos desde sus paseos de autoridad, lo que añade una capa de legitimidad religiosa a la barbarie.

Esta simbología refuerza la idea de que la violencia es un acto sancionado y merecedor de honor. Mientras tanto, el toro, símbolo de fuerza y resistencia, es reducido a un animal atormentado cuya vida vale menos que el entretenimiento de una audiencia. Pero más allá de la crítica moral, la tauromaquia representa un lastre cultural que frenan el progreso social.

En un mundo donde la sensibilidad por los derechos animales y humanos avanza, perpetuar tradiciones que refuerzan la violencia es un anacronismo irreconciliable con los valores modernos. La pregunta es fundamental: ¿seguiremos permitir que la generación más joven aprenda que el martirio de los seres vivos es un espectáculo digno de homenaje, o optaremos por construir una sociedad basada en la empatía y el respeto? La respuesta determinará el tipo de civilización que heredaremos a las generaciones futuras





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