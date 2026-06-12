La tasación de las joyas de Zapatero supera 1,3 millones y lo sitúa al borde del delito fiscal

La pericial realizada por la casa Ansorena valora en más de 1,3 millones de euros las 103 piezas de joyería halladas en la caja fuerte de Zapatero. La ausencia de documentación sobre su origen y titularidad implica una posible ganancia patrimonial no justificada, con una cuota tributaria que supera el umbral penal. La Fiscalía deberá demostrar dolo para que exista condena.

La reciente tasación judicial de las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado que el lote de 103 piezas está valorado en más de 1,3 millones de euros, según el peritaje realizado por la histórica casa Ansorena.

Este valor sitúa al exmandatario en una situación jurídica extremadamente delicada, ya que no existe documentación que acredite el origen, la entrada en España ni la titularidad formal de las joyas. La ausencia de estos registros implica una posible ganancia patrimonial no justificada, lo que podría constituir un delito fiscal si se demuestra que hubo intención de ocultar estos bienes a Hacienda.

La cuota tributaria teórica que debería haberse pagado supera ampliamente el umbral penal de 120.000 euros, lo que coloca a Zapatero al borde de una condena por fraude. El informe pericial ha puesto el foco en la calidad excepcional de las piezas, que no son simples obsequios de cortesía sino regalos de alto valor procedentes, presuntamente, de mandatarios o empresarios árabes.

La defensa del expresidente ha argumentado que una parte relevante de las joyas proviene de herencias familiares, pero esta versión ha quedado desacreditada tras la tasación. Ahora, la variable clave es la titularidad: si las joyas se atribuyen exclusivamente a Zapatero, la cuota defraudada sería de aproximadamente 390.000 euros, mientras que si se consideran propiedad compartida con su esposa Sonsoles Espinosa, cada cónyuge respondería de unos 195.000 euros, cifra que aún supera el umbral delictivo.

El problema para Zapatero es que, incluso en el escenario más favorable, la cuota defraudada sigue siendo suficiente para configurar un delito fiscal, aunque la pena agravada, reservada para casos con ocultación mediante paraísos fiscales o estructuras fiduciarias, parece improbable. Sin embargo, la Fiscalía deberá acreditar que la omisión fue dolosa, es decir, que Zapatero era consciente de su obligación de declarar y eligió no hacerlo.

Dado que ocupó la presidencia del Gobierno y estuvo sujeto a estrictas obligaciones de transparencia, su defensa de ignorancia resulta difícil de sostener. La tasación de Ansorena ha fijado el punto de partida para un proceso judicial que podría tener graves consecuencias para el expresidente





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