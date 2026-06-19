La subida de tipos del BCE acelera la guerra de depósitos: Más entidades superan el 3% TAE en Europa

Tras el primer aumento de los tipos de interés del BCE en tres años, los bancos en la zona euro han intensificado la competencia en productos de ahorro, elevando las rentabilidades de los depósitos. Varias entidades, españolas y europeas, ya ofrecen tipos cercanos o superiores al 3% TAE en diferentes plazos, con ofertas exprés para nuevos clientes que incluyen límites de saldo. ING y fintechs como Trade Republic lideran una ofensiva que redefine el panorama del ahorro minorista.

La primera subida de los tipos de interés en la zona euro en tres años ha desencadenado un rápido ajuste en las condiciones de los productos de ahorro tradicionales, conforme los bancos adaptan sus ofertas al nuevo escenario monetario más restrictivo.

Las entidades financieras, especialmente las más activas en el segmento de depósitos, están mejorando sus rentabilidades para alinearse con el nuevo tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE) o para competir con aquellas que ya lideraban el mercado. Un ejemplo destacado es EBN, que ha elevado la rentabilidad de todos sus depósitos entre 10 y 20 puntos básicos, consolidando así una de las ofertas más atractivas y completas de la banca española.

Esta entidad se ha unido al selecto club de instituciones que han alcanzado la barrera del 3% TAE (Tasa Anual Equivalente) en sus retribuciones, mediante un depósito a cuatro años. Cabe señalar que ese nivel del 3% ya estaba disponible en depósitos sin condiciones adicionales, como los ofrecidos por otras entidades a tres años (3,19% para importes de hasta un millón de euros).

Además, bancos europeos como Younited (Francia) y Bank b (Bélgica) también ofrecen el 3% en plazos de tres y cuatro años, lo que evidencia la tendencia alcista transversal en la Eurozona. En el plazo más demandado, el de un año, las mejores propuestas siguen muy cerca del 3%, una cota que ya existía antes de la subida de tipos del BCE, pero ahora el panorama es más amplio y competitivo tras los ajustes realizados por las entidades que se habían rezagado.

Al mismo tiempo, algunas entidades han lanzado ofertas agresivas, a menudo de carácter exprés, con plazos cortos de hasta tres meses, límites en el saldo remunerado y dirigidas exclusivamente a nuevos clientes. Por ejemplo, una entidad no especificada ofrece un depósito de bienvenida al 3% a tres meses para saldos de hasta 50.000 euros.

ING, por su parte, ha desplegado una ofensiva con rentabilidades entre el 1,45% y el 1,90% a 12 meses; entre el 1,80% y el 2,20% a 18 meses; y entre el 2,15% y el 2,30% TAE a 24 meses, en respuesta a la presión competitiva generada por una fintech que ha elevado su cuenta remunerada al 3,51% hasta el 16 de octubre, si bien con un saldo máximo de 25.000 euros. Trade Republic también destaca con un 3,04% sobre saldos ilimitados para nuevos clientes, más un 1% de reembolso en pagos con tarjeta.

En cuanto a la seguridad, los depósitos en Trade Republic en España están custodiados en cuatro bancos asociados (Citi, JPMorgan, Crédit Agricole y Deutsche Bank) y la protección se extiende hasta 100.000 euros por depositante bajo los fondos de garantía de Alemania, Francia o Irlanda, según corresponda





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Depósitos Tipos De Interés BCE Ahorro Rentabilidad Banca EBN ING Trade Republic Younited Bank B

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos amenaza con retirar más tropas de Europa: 'La OTAN perdió el rumbo'El jefe del Pentágono ha criticado, entre otros, a los países aliados que no lo apoyaron en su ofensiva contra Irán.

Read more »

Los futbolistas más valiosos lucen en el escaparate más rentableA la espera de las nuevas incorporaciones que depare el torneo, nueve de los 10 jugadores que poseen los cachés más abultados del fútbol mundial (el georgiano Khvicha...

Read more »

Seguros: más catástrofes y precios cada vez más bajosLos ejecutivos de los seguros están acostumbrados a lidiar con crisis. Pagados por evaluar los riesgos globales, están familiarizados con huracanes, terremotos y atentados...

Read more »