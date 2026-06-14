La sombra de la investigación: la frágil unidad de la familia Andic tras la muerte del fundador de Mango

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, pone a prueba la unidad familiar, especialmente la posición de su hermano Nahman, quien debe lidiar con la sospecha sobre su sobrino Jonathan mientras la empresa busca mantener la estabilidad.

La palabra unidad ha sido repetida hasta el cansancio en los comunicados oficiales y en los mensajes transmitidos por las voces autorizadas alrededor de Jonathan Andic, mientras la justicia investiga si tuvo alguna relación con la muerte de su padre, Isak Andic , fundador de Mango .

Isak era un gestor profesional, respetado dentro y fuera de la compañía, cuyo capital mayoritario sigue en manos familiares. Las tiendas continúan abiertas, la ropa llega a los puntos de venta, los números se defienden y la marca intenta mantenerse en el lugar donde más cómoda se siente una multinacional: lejos del temblor doméstico. Pero existe una grieta que no se repara con simples comunicados, y esa grieta tiene nombre propio: Nahman Andic, el hermano de Isak.

Justo en esa zona donde una familia puede proclamar confianza y, al mismo tiempo, convivir con una pregunta que lo contamina todo. Se refiere a la sospecha, a lo que ocurre cuando un hijo queda bajo investigación por la muerte de su padre y el resto de la familia debe seguir sentándose en la misma mesa. Nahman Andic Ernay, nacido en Estambul en 1951, ha quedado colocado en el punto más incómodo de esa mesa.

Es el tío de Jonathan, pero también era el hermano mayor de Isak, y el hijo de Manuel Andic, padre de ambos. Fue su socio de origen, llegó con él a España cuando eran jóvenes y levantó con él Mango cuando la marca aún no era global, sino una intuición de dos hermanos turcos sefardíes en Barcelona.

Ahora debe mirar a su sobrino desde una distancia nueva, hecha de dolor, prudencia y una duda que la justicia todavía no ha cerrado. Nahman nunca había querido estar en casi ningún lugar demasiado visible. En una familia acostumbrada a la discreción, él fue el discreto. Isak aparecía poco, pero aparecía; su fortuna lo colocaba en los titulares.

Nahman se borró mejor. Su biografía pública sobrevivió en crónicas ecuestres, noticias sobre fincas, premios de caballos y algún perfil lateral. En Mango fue cofundador, socio histórico y hombre de estructura. Mientras Isak se ocupaba de la expansión, de la marca y del impulso comercial, Nahman trabajaba en la zona menos brillante del éxito: los números, la logística y el orden interno que permite que una empresa crezca sin caerse sobre sí misma.

Detrás también era estar muy cerca, dice una fuente que conoce la historia de la compañía desde dentro. Los hermanos Andic llegaron a Barcelona a finales de los años sesenta, procedentes de Estambul, dentro de una familia judía sefardí cuyos antepasados habían salido de España tras la expulsión de 1492 y encontrado refugio en el Imperio Otomano.

La historia familiar tiene una forma casi circular: una estirpe expulsada de la península, una rama instalada en Turquía, dos hermanos que regresan a España siglos después con unas blusas bordadas y terminan construyendo una de las grandes compañías textiles del país. Ese relato fundacional, contado tantas veces, tiende a quedarse en la postal de los comienzos: la ropa traída de Turquía, las ventas entre conocidos, los mercadillos, los primeros puestos, la tienda del paseo de Gracia abierta en 1984.

Isak se convirtió en fundador visible, mientras Nahman quedó como el otro pilar, el que podía salir del consejo sin que el gran público lo notara, pero cuya ausencia tenía peso para quienes sabían cómo se había levantado la casa. En 2013, Nahman dejó el consejo de administración en una operación que se presentó como una retirada ordenada y casi natural. Tenía 62 años y dinero suficiente para abandonar la primera línea.

En una entrevista posterior lo contó con humor: Me pasaba el día haciendo chuletones en la barbacoa. La jubilación duró hasta que Isak volvió a necesitarlo. Su hermano le pidió ayuda en una etapa complicada de la marca, con una caída del beneficio del 96% en 2016. Nahman regresó temporalmente para encargarse de las operaciones en Turquía y España.

En las empresas familiares, la salida rara vez es completa cuando quien llama es un hermano. Para Isak, Nahman fue el hermano que estuvo desde el principio. Para Mango, representa una memoria anterior al relato corporativo. La instrucción judicial examina la muerte de Isak y las circunstancias de la excursión en Montserrat en la que solo estaba acompañado por su hijo Jonathan.

La familia sostiene la unidad y la confianza en la inocencia del primogénito. Nahman queda en medio de esas dos verdades públicas: el hermano muerto y el sobrino defendido. Una fuente del entorno empresarial lo describe así: Para la compañía, lo importante es que Toni Ruiz siga mandando y que la gestión no se contamine. Para la familia, eso es imposible.

Esa frase separa dos planos que en Mango siempre han convivido con delicadeza. Toni Ruiz, consejero delegado desde 2020, dirige el día a día con una lógica profesional, mientras la familia conserva la propiedad mayoritaria. Pero la muerte de Isak ha convertido el apellido Andic en materia judicial. Nahman había encontrado otra puerta mucho antes, detrás de la cual estaban los caballos, su pasión.

Ahora, la sombra de la investigación amenaza con resquebrajar la unidad que la familia pregona, dejando al descubierto las tensiones que siempre existieron bajo la superficie de un imperio textil construido sobre la confianza entre hermanos





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mango Isak Andic Nahman Andic Investigación Empresa Familiar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Fiscalía pide mantener la fianza a Jonathan Andic por riesgo de fuga y nuevos indiciosEl Ministerio Público rechaza devolver el millón de euros consignado por el acusado y sostiene que la geolocalización, las llamadas y el análisis de móviles refuerzan las sospechas sobre su implicación en la muerte de su padre, el fundador de Mango.

Read more »

La Fiscalía mantiene que hay 'indicios' sobre el hijo del fundador de Mango y descarta levantar las cautelaresLos mossos escoltan a Jonathan Andic, acusado de matar a su padre, el fundador de Mango

Read more »

La Fiscalía cree que Jonatan Andic puede fugarse por su 'altísima capacidad económica'La Fiscalía ve riesgo de fuga en Jonatan Andic, investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, debido a su "altísima capacidad económica y a la...

Read more »

Fiscalía se opone al recurso de Andic: el análisis del móvil contradice su versiónLa Fiscalía de Barcelona se ha opuesto al recurso de apelación presentado por la defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, al considerar que el análisis de su móvil, incluyendo geolocalización, mensajes y registro de llamadas, contiene indicios que lo implican en el homicidio de su padre, ocurrido en diciembre de 2024 en Montserrat.

Read more »