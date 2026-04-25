La sombra de Janet Jackson: Ausencias y controversias en el biopic de Michael Jackson

La película 'Michael' omite la figura de Janet Jackson, a pesar de su enorme éxito musical, generando interrogantes sobre las dinámicas familiares y las razones detrás de su ausencia. Además, la eliminación de Diana Ross del proyecto añade más misterio a esta producción.

La película biográfica de Michael Jackson , estrenada el 22 de abril en España, presenta un amplio panorama de la familia Jackson, incluyendo al propio Michael, sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, quienes formaron los icónicos Jackson 5.

Sus padres, Katherine y Joe, son retratados como pilares fundamentales, ya sea de apoyo o de conflicto. La hermana mayor, La Toya, también tiene un papel relevante.

Sin embargo, la ausencia de ciertos miembros de la familia es notable, especialmente la de Janet Jackson, una artista de renombre mundial con ventas de discos comparables a las de su hermano. Si bien la omisión de hermanos menos conocidos como Rebbie y Randy podría ser comprensible, la exclusión de Janet, quien alcanzó la fama en la televisión y luego revolucionó el pop con álbumes como Control y Rhythm Nation 1814, resulta sorprendente.

A lo largo de su carrera, Janet ha acumulado numerosos éxitos, cinco premios Grammy y protagonizó un espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl que generó controversia. Su reciente ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll no ha sido suficiente para que su figura aparezca en la película. Durante el estreno, La Toya Jackson reconoció la ausencia de su hermana, indicando que Janet declinó participar respetando sus deseos.

El patrimonio de Jackson también le solicitó su colaboración, la cual fue rechazada. La ausencia de Janet no es la única controversia. Diana Ross, compañera de Michael en The Wiz, fue inicialmente incluida en el guion, pero su personaje fue eliminado repentinamente debido a 'consideraciones legales'.

La razón detrás de la negativa de Janet a participar en la película podría estar relacionada con una proyección privada que presenció con su familia, donde habría expresado su descontento a Jermaine Jackson, productor ejecutivo y padre de Jaafar Jackson, el actor que interpreta a Michael. Según fuentes, Janet fue la única miembro de la familia en criticar la película.

La relación entre Janet y su hermano Randy, con quien fundó Rhythm Nation Records, podría ser un factor importante, ya que Randy ha tenido históricamente una relación tensa con Jermaine. La historia familiar se complica aún más con el matrimonio secreto de Jermaine con Alejandra Oaziaza, la ex pareja de Randy, y el nacimiento de sus hijos, incluyendo a Jaafar Jackson. Esta intrincada red de relaciones familiares podría explicar la decisión de Janet de mantenerse al margen de la película





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