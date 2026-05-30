La soberbia del ahora: el peligro de juzgar el pasado con los ojos del presente

Un análisis sobre el presentismo y la cancelación de obras del pasado desde la moral actual, con ejemplos y reflexiones del experto en ética sobre la necesidad de contexto histórico.

La soberbia del ahora es un concepto que nuestro colaborador Vico describe sin ambages como la actitud de quien solo mira su propio ombligo y desprecia cualquier época que no sea la suya.

Este individuo se asemeja al idiota de la polis griega, aquel que vivía al margen de los intereses comunes y se creía superior por su desconocimiento del pasado. La colonización del tiempo es un fenómeno peligroso: consiste en pensar que nuestro presente es el único válido, que nuestra moral es la definitiva y que todo lo anterior debe ser juzgado con los mismos parámetros.

Sin embargo, la historia demuestra que la moral evoluciona constantemente. No podemos exigirle a un ciudadano del siglo XVI que tuviera la sensibilidad medioambiental de 2026, como bien señala Vico. El presentismo disuelve el registro histórico, borra las diferencias y nos hace caer en la arrogancia de creer que somos los únicos dueños de la verdad. Esa actitud no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos impide aprender de él.

La confianza, ese pegamento social del que habla el experto, se construye precisamente con la memoria de cómo hemos ido tejiendo nuestra historia. Sin ese tejido, la sociedad se deshace en disputas estériles y cancelaciones injustas. En los últimos años, hemos sido testigos de múltiples intentos de cancelar obras del pasado bajo la lupa de la moral actual.

Ejemplos como el de la película Lo que el viento se llevó, ciertos clásicos de Disney o algunos episodios de Tintín han sido señalados por contener elementos racistas o sexistas. Sin embargo, resulta paradójico que cuanto más se intenta cancelar una obra, más interés despierta en el público. Esto sugiere que quizá sufrimos de cierta infoxicación del juicio rápido, una tendencia a condenar sin contexto y a reducir el pasado a una caricatura.

La cancelación, lejos de promover una reflexión profunda, a menudo se convierte en un acto de violencia simbólica que despoja a las obras de su significado histórico. Es necesario entender que cada época tiene sus propias referencias y que juzgar con los ojos de hoy es un ejercicio de soberbia que no nos acerca a la verdad.

Por ejemplo, un libro infantil de hace cincuenta años puede contener valores hoy discutibles, pero también refleja el estado del conocimiento y la sensibilidad de su tiempo. Eliminarlo sin más es borrar la evidencia de cómo hemos cambiado. Por tanto, el reto es aprender a convivir con la complejidad del pasado sin caer en la tentación de imponer nuestra moral actual como única vara de medir.

La historia es el registro de cómo se ha fabricado el pegamento social, y ese pegamento no se fabrica cancelando, sino comprendiendo. El presentismo, esa soberbia del ahora, nos lleva a despreciar todo lo que no encaje con nuestras creencias actuales. Pero la moral no es estática; evoluciona con el tiempo, y lo que hoy nos parece intolerable mañana puede ser visto con otros ojos.

En lugar de cancelar, deberíamos contextualizar, explicar por qué ciertas obras fueron creadas en un momento determinado y cómo han contribuido a formar nuestra identidad cultural. Solo así podremos construir una sociedad más reflexiva y menos polarizada. La invitación es clara: menos juicio rápido y más contexto, menos soberbia y más humildad histórica.

Así podremos evitar caer en la trampa de pensar que nuestro tiempo es el mejor, y aprenderemos a valorar el largo y accidentado camino que nos ha traído hasta aquí





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