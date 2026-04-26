La Siesta: Entre Beneficios y Riesgos para la Salud

Un análisis en profundidad sobre los efectos de la siesta en la salud, desmitificando creencias comunes y ofreciendo recomendaciones para optimizar sus beneficios.

La siesta, una práctica arraigada en la cultura española y presente en muchos hogares, es mucho más que un simple descanso post-comida. Definida en el diccionario como un sueño o tiempo dedicado a dormir después de comer, la siesta se ha convertido en una necesidad para muchos, un breve respiro en medio de la jornada.

Sin embargo, a pesar de su popularidad y aparente inocuidad, la siesta es objeto de debate en la comunidad científica, con estudios que apuntan tanto a sus beneficios como a sus posibles riesgos para la salud. Alfredo Rodríguez-Muñoz, experto en sueño, sugiere que la duración ideal de una siesta no debe exceder los veinte o treinta minutos, permitiendo así un descanso reparador sin interferir con el sueño nocturno, que idealmente debería oscilar entre siete y ocho horas.

La siesta puede ser una herramienta valiosa para recuperar energía, especialmente en días intensos o cuando se prevé una noche de sueño limitado. No obstante, es crucial comprender los factores que determinan si una siesta será beneficiosa o perjudicial. El médico anestesista y divulgador David Callejo ha abordado esta cuestión en un vídeo compartido en sus redes sociales, desmitificando algunas creencias comunes sobre la siesta.

Callejo señala que, si bien la siesta ha sido tradicionalmente considerada saludable, investigaciones recientes han asociado su práctica con un mayor riesgo de ictus, infarto e incluso aumento de peso. Sin embargo, el médico enfatiza que el impacto de la siesta en la salud depende de tres factores clave: la duración, el momento del día y la razón por la que se realiza.

Las siestas de corta duración, inferiores a 30 o 40 minutos, parecen ofrecer beneficios tanto a corto como a largo plazo, mientras que las siestas que superan los 60 minutos pueden aumentar los riesgos para la salud. Además, Callejo recomienda realizar la siesta entre la una y las cuatro de la tarde, evitando así interferencias con el sueño nocturno.

La razón subyacente a la siesta también es importante; si se recurre a siestas largas y diarias, podría ser una señal de que existe un problema subyacente que requiere atención médica, como una falta de descanso nocturno o alguna otra condición de salud. Para optimizar los beneficios de la siesta y evitar sus posibles inconvenientes, Callejo propone un truco ingenioso: tomar un café justo antes de acostarse para la siesta.

La cafeína tarda aproximadamente 20 o 30 minutos en hacer efecto, coincidiendo con el momento ideal para despertar de una siesta corta y revitalizante. En definitiva, la siesta no es simplemente un hábito cultural, sino una práctica fisiológica que, cuando se realiza correctamente, puede contribuir al bienestar general. Es fundamental ser conscientes de la duración, el momento y la razón de la siesta para aprovechar al máximo sus beneficios y minimizar sus riesgos.

La información proporcionada por expertos como David Callejo nos permite tomar decisiones informadas sobre esta práctica ancestral, adaptándola a nuestras necesidades individuales y promoviendo un estilo de vida saludable. La siesta, bien entendida y practicada con moderación, puede ser una aliada valiosa para mejorar nuestra calidad de vida y rendimiento diario. La clave está en la moderación y la comprensión de cómo afecta a nuestro organismo





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